Πάρος: Ανήλικη Γαλλίδα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης δίπλα στο λιμάνι της Παροικιάς στην Πάρο όταν ανήλικη παρασύρθηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24.gr, αυτοκίνητο που οδηγούσε 31χρονος Έλληνας στην Παροικιά της Νάουσας παρέσυρε ανήλικη, υπήκοο Γαλλίας, που περπατούσε πεζή κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση η ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάρου, συνοδευόμενη από τους γονείς της.

Λόγω της κατάστασής της κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάρου.