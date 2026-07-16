Πάρος: Αδιανόητο βίντεο με υπάλληλο beach bar να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα

Νέο περιστατικό που θύμισε την θερινή σεζόν του 2023, κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί οργή. Ένας σερβιτόρος στην Πάρο πηγαίνει δύο ποτήρια κρασί περπατώντας με δίσκο… μέσα στην θάλασσα!

Ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν οι υπάλληλοι της σεζόν στα ελληνικά νησιά. Αυτή τη φορά, ένας νεαρός σερβιτόρος που εργάζεται σε beach bar στην Πάρο φαίνεται να μπαίνει στην θάλασσα μέχρι τη μέση με σκοπό να φτάσει τους πελάτες του μαγαζιού που ετοιμάζονται να κάνουν τη βουτιά τους.

Τα σχόλια στο Tiktok πήραν φωτιά με πολλούς να καταδικάζουν αυτές τις συνθήκες εργασίας.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που υποστήριξαν ότι ήταν επιλογή του σερβιτόρου να δουλέψει με αυτά τα δεδομένα, ενώ θα μπορούσε να αρνηθεί.

Όλα αυτά μόλις δυο χρόνια μετά τις απίστευτες εικόνες σε beach bar της Ρόδου όπου είχαν επίσης κάνει τον γύρο του ίντερνετ και είχαν ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/paros1.mp4

Σε πλάνα βίντεο φαινόταν και πάλι νεαρός σερβιτόρος που είχε μπει ολόκληρος στην θάλασσα προκειμένου να παραδώσει μια παραγγελία σε πλωτή εξέδρα όπου βρίσκονταν οι πελάτες του μαγαζιού.