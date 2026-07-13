Πάρκο Γουδή: Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton – Εικόνες από το drone του newsit.gr

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (12/7/26) στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής που ενισχύεται συνεχώς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στις 21.00 το βράδυ, περιορίστηκε η φωτιά μέσα στο κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες του newsit.gr από τη μεγάλη φωτιά έχει καταρρεύσει κομμάτι της οροφής του κτιρίου.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/orofi-1.mp4

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους των γύρω περιοχών, το οποίο ανέφερε: «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Ενεργοποίηση

Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Όπως βλέπετε στις εικόνες του newsit.gr οι καπνοί έχουν «πνίξει» το κέντρο της Αθήνας:

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro1.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro3.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro9.mp4

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Αυτή την ώρα, δίνουν μάχη με τις φλόγες 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα και 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων: Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro5.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro6.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro7.mp4

Όπως είπε στην ΕΡΤ, στις 21.00 το βράδυ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Ιωάννης Αρτοποϊος «στις 20.20 κρίθηκε υποχρεωτικό να αποσταλεί μήνυμα του 112 περισσότερο λόγω των καπνών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε άλλους χώρους και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμό ή εγκλωβισμό».

Για να διευκολυνθούν οι πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης, είχε γίνει διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους κοντά στη φωτιά, ωστόσο στις 21.30 το βράδυ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

To άρθρο Πάρκο Γουδή: Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton – Εικόνες από το drone του newsit.gr δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr