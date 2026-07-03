Πάνω από 150 συλλήψεις την τελευταία τριετία για γκαζάκια – Οι 191 δικογραφίες και τα ερωτήματα για την ποινική έκβαση τους

Συνολικά 191 δικογραφίες έχουν σχηματιστεί από το 2024 κι έπειτα για άτομα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εμπρηστικές επιθέσεις με την τοποθέτηση μηχανισμών που περιλαμβάνουν γκαζάκια, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 151 ατόμων τα οποία φέρεται να εμπλέκονταν στις παραπάνω έκνομες ενέργειες.

Οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1.6.26), ήρθαν να προστεθούν στις δεκάδες επιθέσεις με γκαζάκια που έχουν σημειωθεί από την αρχή της του 2026. Ωστόσο αυτή τη φορές δεν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Η 72χρονη Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από το ωστικό κύμα στην πιλοτή του σπιτιού της, ενώ από θαύμα δεν υπήρξε κι άλλη ανθρώπινη απώλεια.

Οι τρεις τουλάχιστον δράστες που συμμετείχαν στις επιθέσεις χρησιμοποίησαν δύο μηχανάκια, ενώ φαίνεται να είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια το τρόπο με τον οποίο θα προσέγγιζαν τους στόχους τους.

Μέσα σε διάστημα 17 λεπτών πυροδότησαν τους εμπρηστικούς τους μηχανισμούς στα σπίτια της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακείμοβιτς κι εξαφανίστηκαν στα στενά της συμπρωτεύουσας.

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής που ανέλαβαν να φτάσουν στα ίχνη των ατόμων που στοχοποίησαν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταφέρει να συλλέξουν αρκετά στοιχεία κι ευελπιστούν σύντομα να καταλήξουν στους δράστες.

Την τελευταία τριετία έχουν σχηματιστεί 191 δικογραφίες για υποθέσεις που αφορούν τοποθετήσεις εμπρηστικών μηχανισμών σε γραφεία, εταιρίες, σπίτια ακόμα και σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το 2024 υπήρξαν 78 υποθέσεις για στις οποίες επελήφθησαν οι αστυνομικές αρχές, το 2025 σχηματίστηκαν 72 δικογραφίες ενώ από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα άλλες 41.

Παράλληλα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν 151 άτομα τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονταν στις παραπάνω υποθέσεις. Κι αν τα παραπάνω νούμερα φαντάζουν εντυπωσιακά, ωστόσο ερωτηματικά προκύπτουν γύρω από την ποινική εξέλιξη των υποθέσεων.

Δηλαδή πόσα από τα 151 άτομα που συνελήφθησαν οδηγήθηκαν στις φυλακές ή καταδικάστηκαν με ποινές που θα απέτρεπαν τόσο στους ίδιους, όσο και σε μιμητές τους να προχωρήσουν σε καινούργιες επιθέσεις.