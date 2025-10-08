Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά»

Δεν κάνει πίσω ο Πάνος Ρούτσι και συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι να δικαιωθεί όπως δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης 07.10.2025. Ο αγώνας του θα συνεχιστεί, αναμένοντας τις εξελίξεις με την άδεια για τοξικολογικές εξετάσεις στον γιο του που ήταν ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και ενώ διανύει την 23η ημέρα απεργίας πείνας.

«Σήμερα κλείνω 23 μέρες εδώ στο Σύνταγμα και συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά», δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης, ο Πάνος Ρούτσι, που ζητά να βρεθεί η αλήθεια για την τραγωδία στα Τέμπη στην οποία έχασε τον γιο του Ντένη.

Ως κύριο αίτημα ο Πάνος Ρούτσι έχει το να λάβει τη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του θα γίνουν πλήρως δεκτά και μέχρι τότε, συνεχίζει την απεργία πείναςστο Σύνταγμα.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα και αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις. Να υπάρξει διαφάνεια. Πολύς πόνος, πολλή κούραση , έχω υπομονή. Μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα μου θα είναι εδώ».

Υπενθυμίζεται ότι στις 5 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου από την Επιτροπή Αλληλεγγύης όπου θα ανακοινώσουν όσα συνέβησαν όσα αυτές τις ημέρες.