Πάνος Ρούτσι: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ, ήταν πολύ όμορφο, γιατί το έκανε με την καρδιά του, χωρίς δημοσιότητα»

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε για άλλη μία φορά για τον προσωπικό αγώνα που έδωσε προκειμένου να μπορέσει να δικαιώσει τη μνήμη του γιου του, Ντένις, που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, αποκαλύπτοντας ότι ένα μεγάλο του στήριγμα ήταν ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος – σχεδόν – κάθε βράδυ βρισκόταν στο πλάι του στο Σύνταγμα.

Όπως υπογράμμισε μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (13.10.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» ότι ο διάσημος μουσικοσυνθέτης επέλεγε να πηγαίνει να τον να βλέπει αργά τη νύχτα προκειμένου να μην προκαλέσει. Μάλιστα, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι οι πράξεις του Νίκου Καρβέλα ήταν πολύ όμορφες, γιατί ενήργησε με την καρδιά του και όχι για να κερδίσει δημοσιότητα.

«23 μέρες απεργία πείνας, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα. Υπέφερα. Πείνασα. Πόνεσα. Θύμωσα. Αλλά το αίσθημα της νίκης ήταν πολύ δυνατό. Γύρισα το κεφάλι πάνω και είπα “αγόρι μου, παιδί μου, νικήσαμε”. Αυτός ήταν που μου έδινε τη δύναμη κάθε βράδυ, κοιμόμουν, ξυπνούσα μαζί του και ήταν πάντα δίπλα μου.

Πάρα πολύ άνθρωποι υπέγραψαν, γεμίσαμε 30 τετράδια, πρέπει να ήταν η μισή Αθήνα. Όλες οι ευχές, όλα τα ποιήματα που μας έχουν γράψει, όλα θα βγουν κάποια στιγμή σε ένα βιβλίο, για να μάθει όλοι τι κόσμος πέρασε από το Σύνταγμα», είπε αρχικά ο Πάνος Ρούτσι.

«Πέρασαν και αρκετοί καλλιτέχνες. Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Μου έλεγε “θέλω να είναι μαζί σου, δεν θέλω να είσαι μόνος σου”, και κουβεντιάζαμε για ώρες. Ήταν πολύ όμορφο, γιατί το έκανε με την καρδιά του, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς κάμερες. Ερχόταν αργά γι’ αυτόν τον λόγο», αποκάλυψε στη συνέχεια για τον Νίκο Καρβέλα.

«Άνοιξε ένας δρόμος για να μάθουμε από τι φύγαν τα παιδιά μας», τόνισε στη συνέχεια ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στα Τέμπη.