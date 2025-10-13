Πάνος Ρούτσι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Θέλουν να μας διώξουν, να σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»

Για στοχευμένη επίθεση κατά των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πάνος Ρούτσι, μετά την ανακοίνωση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που πλέον είναι υπό την αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Ο Πάνος Ρούτσι, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ενώ βρίσκονταν στο Λαϊκό νοσοκομείο για να υποβληθεί σε όλες τις εξετάσεις που χρειάζεται μετά την απεργία πείνας που έκανε για 23 ολόκληρες ημέρες. Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντενίς που έφυγε στην τραγωδία των Τεμπών, κατέκρινε το νέο μέτρο που πήρε ο κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το «μπλόκο» των συγκεντρώσεων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στις δηλώσεις του τόνισε πως ο πρωθυπουργός περίμενε να τελειώσει την απεργία πείνας για να ανακοινώσει το μέτρο και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να διώξουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

«Ακόμα και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας, έσβησε. Ο πρωθυπουργός φανερά θυμωμένος από την πρόσφατη δικαίωσή μου, έκανε μία ευθεία απάνθρωπη επίθεση προς εμένα και εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσει την απεργία μου και πολύ γρήγορα να ανακοινώσει το μέτρο. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν πάση θυσία να μας διώξουν, να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων και να καθαρίσει το τοπίο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, θα είμαστε εκεί όλοι. Αν το κάνει, δεν θα θέλει να ζήσει την επόμενη ημέρα», είπε αρχικά.

«Δεν πρόκειται να του κάνω ούτε εγώ ούτε ο κόσμος κάτι. Ο κόσμος θα το κάνει, δεν πρόκειται να το αφήσουν έτσι. Εκεί είναι ένα σημείο που κάθε βράδυ διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων, είναι ένα σημείο όπου όλος ο κόσμος περνάει από εκεί. Έχει γίνει μνημείο πλέον, δεν ενοχλούμε κανέναν. Μπορεί να κρύβονται από πίσω και πολιτικά παιχνίδια αλλά σίγουρα παίζει ρόλο και η απεργία πείνας μου. Ήταν γρήγορη η αντίδραση του πρωθυπουργού. Αυτό που έκανα εγώ δεν ήταν εκδήλωση εγώ απλά ήθελα να μάθω από τι έφυγε το παιδί μου», κατέληξε.