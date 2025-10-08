Πάνος Ρούτσι: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του

Αναβολή έδωσε η αστυνομία στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, με σκοπό να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Έπειτα από 22 μέρες απεργία πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, για εκταφή του γιου του προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις έγινε δεκτό.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ για το ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και να ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Περισσότερα σε λίγο…