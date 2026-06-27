Ο viral πανηγυρισμός των Βίκινγκς «Row» έφτασε και στη Σύρο από 50 Νορβηγούς τουρίστες, βίντεο

Περίπου 50 φίλαθλοι της Νορβηγίας παρακολούθησαν το Μουντιάλ στη Σύρο, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα με τη διάσημη πλέον «κωπηλασία των Βίκινγκς» (Row).

Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναμικά στη Σύρο που υποδέχεται καθημερινά επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, ανάμεσά τους και περίπου 50 Νορβηγοί φίλαθλοι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε καφέ-μπαρ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους εθνική ομάδα απέναντι στη Γαλλία για το Μουντιάλ.

Οι «Βίκινγκς» δημιούργησαν τη δική τους εξέδρα στο κέντρο της Ερμούπολης, τραγουδώντας, χειροκροτώντας και ενθαρρύνοντας τους παίκτες της εθνικής τους ομάδας.

Με ιδιαίτερα φιλική διάθεση και υποδειγματική συμπεριφορά, έδωσαν ξεχωριστό παλμό στην πλατεία της πρωτεύουσας του νησιού των Κυκλάδων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των κατοίκων και των επισκεπτών που βρίσκονταν στο σημείο.

Με την πρόκριση στην επόμενη φάση ήδη εξασφαλισμένη, η Νορβηγία επέλεξε να διαχειριστεί τις δυνάμεις της, παρατάσσοντας απέναντι στη Γαλλία μία ομάδα με αρκετές αλλαγές και ξεκουράζοντας, μεταξύ άλλων, τον Έρλινγκ Χάαλαντ και αρκετούς ακόμη βασικούς ποδοσφαιριστές. Η Γαλλία επικράτησε με 4-1 και κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου.

Το αποτέλεσμα αυτό έστειλε τους «Βίκινγκς» στο Ντάλας, όπου την Τρίτη 30 Ιουνίου θα αναμετρηθούν με την Ακτή Ελεφαντοστού για τη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η περίφημη «Viking Row», η συγχρονισμένη κίνηση των Νορβηγών που μιμείται την κωπηλασία ενός πλοίου των Βίκινγκς. Ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της Νορβηγίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.