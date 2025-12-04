Ο Andy Nicolas της Eurovision «σπάει» τη σιωπή του για τον βιασμό της τουρίστριας στη Ρόδο – Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης

Ένας τραγουδιστής που προσπάθησε να εκπροσωπήσει πέρσι την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, ο Andy Nicolas, είναι ένας από τους δύο άντρες που καταδικάστηκαν για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας στη Ρόδο το 2017.

Ο καλλιτέχνης που βρέθηκε στον ελληνικό τελικό της περσινής Eurovision, μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε», τονίζοντας ότι είναι αθώος και καταδικάστηκε άδικα για τον βιασμό της τουρίστριας. Μάλιστα, ο Andy Nicolas περιέγραψε και όσα έγιναν ισχυρίζεται ότι έγιναν με τη Νορβηγίδα στη Ρόδο.

«Βγαίνω με το πρόσωπό μου για να δείξω ότι είμαι αθώος. Η πρώτη της ερώτηση ήταν πόσο πληρώνει να… για να πεις τα τραγούδια που κάνουν επιτυχία και πολύ γρήγορα η κουβέντα πήγε στο ερωτικό κι εγώ της είπα ότι μου έχει πει κι ο συγκατηγορούμενος, ότι μίλα της λίγο γιατί έχουμε κανονίσει να φύγουμε μαζί.

Εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω τίποτα, είχα σκοπό να πάω σπίτι στη πρώην σύζυγό μου και μου πρότεινε… Είδα ότι είχε ενδιαφέρον και της λέω κι εν ολίγοις προτάθηκε να φύγουμε κι οι τρεις μαζί και λέω εγώ στον συγκατηγορούμενό μου “δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ, εσένα;” και μου είπε “όχι, ούτε εμένα, θες να το δοκιμάσουμε;”»

«Την ακολούθησα μέχρι το διαμέρισμά της, μπήκαμε μέσα μαζί χωρίς καμία ένδειξη ότι αυτό που συμβαίνει είναι ενάντια στη θέλησή της, σε καμία στιγμή δεν αφαιρείται η συναίνεση καθόλη της διάρκεια της πράξης. Τελειώσαμε, εγώ πήγα στο σπίτι μου κι ο συγκατηρούμενός μου την πήγε για φαγητό… Ξύπνησε το πρωί κι η πρώτη κλήση που έκανε η κυρία ήταν η ασφαλιστική της εταιρία, ούτε σε γονείς, ούτε σε αστυνομία. Η ασφαλιστική της είπε να πάει στην αστυνομία κι είπε στον αστυνομικό ότι δεν είναι σίγουρη αν έχει συνευρεθεί ή όχι με τη συναίνεσή της, είπε αρχικά.

«Δεν προχώρησε εδώ η υπόθεση. Πήγε στη χώρα της, έκανε καταγγελία, πήρε την αποζημίωση των 30.000 ευρώ κι εγώ τώρα δέκα χρόνια αργότερα βρίσκομαι αθώος τη φυλακή», πρόσθεσε.

«Υπήρξα άπιστος στην πρώην σύζυγό μου και στα δύο ανήλικα παιδιά που είχε από προηγούμενο γάμο και τα μεγάλωνα εγώ.

Πάμε για μια αναίρεση στον Άρειο Πάγο τους επόμενους μήνες κι ελπίζουμε να μας αφήσουν έξω με αναστολή, μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης. Σκέφτομαι να προσφύγω στα ευρωπαϊκά δικαστήρια», δήλωσε ακόμα ο Andy Nicolas.

Σημειώνεται ότι στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, κατηγορούμενοι για ομαδικό βιασμό τουρίστριας από τη Νορβηγία, κάθισαν την Παρασκευή (28.11.2025), μετά από αρκετές αναβολές, δύο άνδρες, κάτοικοι Ρόδου και Χανίων.

Την Παρασκευή, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους, όπως κατηγορούνται και τους επέβαλε ποινή κάθειρξης 6 ετών.