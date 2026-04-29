Ο 89χρονος πιστολέρο είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου κάνοντας και δηλώσεις στα κανάλια

Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου είχε εμφανιστεί ο 89χρονος που έκανε τις ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ και το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο 89χρονος που με τις ένοπλες επιθέσεις σκόρπισε τον τρόμο στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών φαίνεται πως ήταν από τους ανθρώπους που είχαν ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Όταν πέθανε πριν από τρία χρόνια είχε πάει στην κηδεία του και μάλιστα δεν είχε διστάσει να κάνει δηλώσεις στα κανάλια.

Όπως φαίνεται σε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ο 89χρονος κρατάει μια εικόνα του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και αναφέρεται στο χαμό του.

«Λυπάμαι πολύ. Πρέπει η ημέρα σήμερα να είναι συννεφιασμένη και όχι λιακάδα» έλεγε στις δηλώσεις του από την κηδεία του τέως που είχε γίνει στο Τατόι.