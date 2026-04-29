Ο 89χρονος λάμβανε σύνταξη 2.500 δολάρια και απαιτούσε 100 ευρώ από τον ΕΦΚΑ – Πώς έφτασε απο την Αθήνα στην Πάτρα

Από την Πάτρα όπου και συνελήφθη έχει μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Με μια κοντόκανη καραμπίνα κάτω από την καπαρντίνα του μπήκε στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο πυροβολώντας και τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα. Σκηνές τρόμου βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία και ένα σενάριο που δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους.

Στις 10 το πρωί θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για τις πρωτοφανείς πράξεις του.

Στον ΕΦΚΑ τραυμάτισε έναν άνδρα και την οδό Λουκάρεως τέσσερις γυναίκες, που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ο ίδιος διεκδικούσε από τον ΕΦΚΑ σύνταξη. Το ποσό που θεωρούσε ότι του οφειλόταν ήταν σχετικά μικρό, περίπου 100 ευρώ. Ωστόσο, από το 2018 και μετά, η υπόθεση αυτή φαίνεται να τον απασχολούσε σε υπερβολικό βαθμό, οδηγώντας τον σε μια επίμονη ενασχόληση με τον ΕΦΚΑ και τις δικαστικές διαδικασίες, παρότι ήδη λάμβανε δύο συντάξεις: μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους περίπου 2.500 ευρώ, και μία μικρότερη από τη Γερμανία.

Η βασική αιτία της έντασης φαίνεται να ήταν η αδυναμία του να εξασφαλίσει μια τρίτη σύνταξη, καθώς συναντούσε συνεχώς εμπόδια στις προσπάθειές του.

Η επίθεση που σημειώθηκε χθες δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, επί σειρά ετών εξέφραζε απειλές ότι θα προχωρούσε σε βίαιη ενέργεια. Καθοριστική ήταν η επικοινωνία της ανιψιάς του με την Αστυνομία μετά το περιστατικό στον ΕΦΚΑ, καθώς παρείχε τα στοιχεία του και επιβεβαίωσε ότι είχε επανειλημμένα προαναγγείλει την πράξη του.

Τα ερωτήματα παραμένουν πολλά…. Έκανε δύο αιματηρές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας χωρίς να συλληφθεί, επιβιβάστηκε σε τρία ταξί φτάνοντας ως την Πάτρα. Δεν τον εμπόδισε κανείς, η αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει ενώ είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες. Την ίδια ώρα κατά τη σύλληψή του στην Πάτρα βρέθηκε στην κατοχή του ένα 38άρι πιστόλι το οποίο ήταν γεμάτο. Ήθελε να φύγει με πλοίο για την Ιταλία και στη συνέχεια να πάει στο Στρασβούργο. Πέρασε από όλα τα συστήματα ασφαλείας χωρίς να τρέχει και ανενόχλητος συνέχισε τη δράση του.

Ο 89χρονος μπήκε στο συγκρότημα των δικαστηρίων από είσοδο που βρίσκεται στην πλευρά του Πρωτοδικείου, όπου δεν διενεργείται έλεγχος. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου, στο οποίο στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, και μπήκε σε γραφείο στο ισόγειο. Εκεί άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας ελαφρά στα πόδια τρεις γυναίκες υπαλλήλους, ενώ μια τέταρτη υπέστη έντονο σοκ.

Την ώρα που ο δράστης αποχωρούσε από το Εφετείο ορισμένοι εργαζόμενοι προσπάθησαν να τον καταδιώξουν, όμως εκείνος έκανε μια κίνηση που άφηνε να εννοηθεί πως διαθέτει και δεύτερο όπλο, αναγκάζοντάς τους να σταματήσουν. Αρχισαν να τον ψάχνουν στο σπίτι του στα Πατήσια, αλλά ο ίδιος είχε άλλα σχέδια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο απ’ όπου έφυγε ο 89χρονος βρισκόταν περιπολικό, ωστόσο οι αστυνομικοί δεν αντιλήφθηκαν τους πυροβολισμούς, ούτε έλαβαν κάποια ειδοποίηση που θα τους επέτρεπε να τον ακινητοποιήσουν.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη επίθεση, οι αρχές ενημερώθηκαν αφού ο δράστης είχε ήδη απομακρυνθεί από τα σημεία.

Στη συνέχεια, ο 89χρονος επιβιβάστηκε σε ταξί από την οδό Αλεξάνδρας με αρχικό προορισμό το ΚΤΕΛ Κηφισού, όμως κατά τη διαδρομή άλλαξε σχέδια, πληρώνοντας τον οδηγό για να τον μεταφέρει στην Πάτρα, όπου και κατέληξε και τελικά συνελήφθη.



Η πρώτη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όταν εισέβαλε οπλισμένος στο κτίριο.

Αφού ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, έβγαλε μια καραμπίνα, την ακούμπησε στο γκισέ και ζήτησε από τον υπάλληλο μπροστά του να σκύψει. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, τραυματίζοντας έναν άλλο εργαζόμενο στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εξήλθε ψύχραιμος από το κτίριο και διέσχισε την οδό Κειριάδων, φορώντας καπέλο και σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ κρατούσε κρυμμένο το όπλο στο χέρι του.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση στο ισόγειο του Εφετείου, στην οδό Λουκάρεως. Μπήκε σε γραφείο του Πρωτοδικείου και πυροβόλησε, τραυματίζοντας ελαφρά τέσσερις υπαλλήλους.