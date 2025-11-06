Ο Ψηφιακός Βοηθός προ των πυλών στα νοσοκομεία: Μειώνει τη γραφειοκρατεία για τους ασθενείς και εξοικονομεί χρόνο

Τα νοσοκομεία εκσυγχρονίζονται και με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δύο ακόμα εφαρμογές θα τεθούν σε εφαρμογή.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης την μεθεπόμενη εβδομάδα, αναμένεται να προχωρήσει σε νέες εξαγγελίες σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου συστήματος υγείας, με δύο ακόμα εφαρμογές που βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης για τα νοσοκομεία.

Η πρώτη είναι ο «Ψηφιακός Βοηθός του Ασθενή», ένα νέο εργαλείο που αναμένεται να ενταχθεί στο οικοσύστημα της πλατφόρμας myHealth, αλλά και μια ακόμη εφαρμογή, που θα δίνει άμεσα αποτελέσματα για τις αναμονές στα Επείγοντα (ΤΕΠ) όλων των νοσοκομείων.

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ψηφιακός βοηθός θα δίνει άμεσες, γραπτές ή φωνητικές απαντήσεις σε ερωτήματα των πολιτών, ενημερώνοντας άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία για συνταγές, αποτελέσματα εξετάσεων, ραντεβού σε δημόσιες δομές και προληπτικούς ελέγχους.

Η εφαρμογή θα «συνομιλεί» λειτουργικά με τον Ψηφιακό Βοηθό του Γιατρού, που ενεργοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να έχουν συγκεντρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών.

Στόχος, όπως τονίζει ο υπουργός κ. Γεωργιάδης, είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση χρόνου και η πιο στοχευμένη φροντίδα.

Ψηφιακός Βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη και για τις αναμονές στα ΤΕΠ

Επίσης, από τις αρχές του 2026, οι πολίτες θα μπορούν πλέον να γνωρίζουν, μέσα από την εφαρμογή myHealth, πόσος είναι ο πραγματικός χρόνος αναμονής στα Επείγοντα των νοσοκομείων πριν καν φτάσουν εκεί.

Το δεύτερο νέο σύστημα -που θα παρουσιαστεί μαζί με τον «Ψηφιακό Βοηθό Ασθενή» το επόμενο διάστημα- θα «πατάει» πάνω στο ηλεκτρονικό βραχιολάκι που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά σε 30 νοσοκομεία, θα επεκταθεί μέσα στους επόμενους μήνες σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία (ακόμα 100).

Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι πληροφορίες για τις ροές των περιστατικών και τις καθυστερήσεις στα ΤΕΠ θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για το πού υπάρχει μικρότερη πίεση και αναμονές.

Ουσιαστικά οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν από το κινητό τους ποιο νοσοκομείο μπορεί να τους εξυπηρετήσει ταχύτερα. Έτσι, θα μειώνεται η άσκοπη ταλαιπωρία, ενώ θα εξισορροπείται η κίνηση των περιστατικών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης, υπογράμμισε πρόσφατα πώς τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων είναι ήδη ορατά, καθώς στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας ο χρόνος αναμονής στα επείγοντα έχει μειωθεί θεαματικά, από περίπου εννέα ώρες, σε λιγότερο από πέντε.

Το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, που δίνεται σε κάθε ασθενή κατά την είσοδό του στο ΤΕΠ, λειτουργεί σαν προσωπικός «ψηφιακός φάκελος» που παρακολουθεί την πορεία του μέσα στο νοσοκομείο: από την υποδοχή και την καταγραφή, μέχρι την ιατρική αξιολόγηση και τη νοσηλεία, αν χρειαστεί. Οι πληροφορίες εμφανίζονται τόσο σε ειδικές οθόνες ενημέρωσης εντός των τμημάτων, όσο και στην εφαρμογή myHealth, προσφέροντας διαφάνεια και καλύτερη παρακολούθηση της διαδικασίας.

Παρότι η μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή του ΕΣΥ δεν είναι χωρίς δυσκολίες, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεωρείται καθοριστική για τον εκσυγχρονισμό των επειγόντων και τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή, σε έναν τομέα που παραδοσιακά δοκιμάζει τα όρια του συστήματος και γίνεται συχνά πεδίο κριτικής της κυβέρνησης από τους πολίτες.

Ο κ. Γεωργιάδης έχει χαρακτηρίσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις «πρωτοποριακές για την Ευρώπη», σημειώνοντας ότι η πλήρης εφαρμογή τους θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Πηγή: iatropedia.gr

