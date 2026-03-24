Ο φετινός χειμώνας ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών στην Αθήνα – Ο 3ος βροχερότερος και ο 2ος θερμότερος

Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο χειμώνας 2025-2026 για την Αθήνα, καθώς κατατάσσεται στην τρίτη θέση των πιο βροχερών χειμώνων που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Πιο «υγροί» παραμένουν μόνο οι χειμώνες 2012-2013 και 2002-2003, όπως επισημαίνει η ομάδα ClimateHub.

Την ίδια στιγμή, ο φετινός χειμώνας ξεχώρισε στην Αθήνα και για τις υψηλές θερμοκρασίες του, αφού αποτελεί τον δεύτερο θερμότερο από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον ιστορικό μετεωρολογικό σταθμό του Αστεροσκοπείου, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1890 στον Λόφο Νυμφών στο Θησείο, με τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου να συνοψίζονται ως εξής:

Η μέση θερμοκρασία του χειμώνα 2025-2026 ήταν 12.63 °C , και ήταν μεγαλύτερη κατά +2.34 °C από τη μέση κλιματική τιμή της πιο πρόσφατης κλιματικής περιόδου 1991-2020. Παρόμοιες αποκλίσεις από την κλιματική τιμή σημείωσαν, τόσο η μέση μέγιστη (Tmax), όσο και η μέση ελάχιστη (Tmin) θερμοκρασία του χειμώνα, με τιμές ίσες με 16.4 °C και 10.0 °C αντίστοιχα.

Ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ο 2ος θερμότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου αιώνα, με την πρώτη θέση να καταλαμβάνει ο χειμώνας 2023-2024, με μέση θερμοκρασία ίση με 13 °C.

Εκτός από τις υψηλές θερμοκρασίες, ο χειμώνας 2025-2026 υπήρξε και ένας από τους βροχερότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το συνολικό ποσό βροχής ήταν ίσο με 336.8 χιλιοστά, και σχεδόν διπλάσιο της μέσης κλιματικής τιμής της περιόδου 1991-2020. Ο χειμώνας 2025-2026 ήταν ο 3ος βροχερότερος χειμώνας που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις 2 πρώτες θέσεις να καταλαμβάνουν, οι χειμώνες του 2012-2013 (400 χιλιοστά) και του 2002-2003 (386 χιλιοστά).

Σημειώνεται ότι η συντήρηση του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ, καθώς και η συλλογή, διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του ΕΑΑ και συγκεκριμένα από την Δρα Δήμητρα Φουντά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ClimateHub αποτελεί την πρώτη εθνική πρωτοβουλία για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Copernicus Climate Change Service (C3S) στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων κλιματικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του εθνικού σχεδιασμού. Το ClimateHub συντονίζεται από την ομάδα NOA-ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής Copernicus C3S (Copernicus Climate Change Service National Collaboration Programme C3S-NCP).