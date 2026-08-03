Ο Τάσος Χαλκιάς συντετριμμένος έξω από το καμένο του σπίτι στο Πόρτο Γερμενό: Ήμουν περήφανος που θα άφηνα κάτι στα παιδιά μου

Ο Τάσος Χαλκιάς έχασε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφική πυρκαγιά που “χτύπησε” χωρίς έλεος τα τελευταία 24ωρα την Αττικοβοιωτία. Ο γνωστός ηθοποιός έκανε δηλώσεις στα κανάλια και εμφανίστηκε συντετριμμένος από την καταστροφή που υπέστη.

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε για τις περιουσίες που “χάθηκαν” στο Πόρτο Γερμενό, ενώ όταν αναφέρθηκε στο σπίτι στο οποίο έζησε 54 χρόνια, τόνισε ότι θα το περνούσε μελλοντικά στα χέρια του γιου του και της κόρης του, κάτι που τον έκανε να νιώθει περήφανος. Τώρα όμως, δεν μπορεί να τους κληροδοτήσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Χαλκιάς, ενώ βρισκόταν έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του: «Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ”θα αφήσω στα παιδιά μου”, ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω;

Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».