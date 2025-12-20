Ο Στέφανος Παπαδόπουλος έβαλε τα κλάματα on air: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης να έρθει να με κοιτάξει στα μάτια»

Έντονα συναισθηματικά φορτισμένος ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο μουσικός που καταγγέλλει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης τον παρενόχλησε την Άνοιξη του 2025, ξέσπασε σε κλάματα όταν αναφέρθηκε στους γονείς του.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος επανέλαβε πως έχει πει όλη την αλήθεια. Δεν επιδιώκει όπως ανέφερε να κερδίσει χρήματα μέσα από την καταγγελία του. Τόνισε πως ο ίδιος και ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέρουν την αλήθεια. «Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης. Να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει “λες ψέματα”. Εκεί θα καταλάβω πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 21χρονος τραγουδιστής, ξεκαθαρίζοντας πως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία άμεση επικοινωνία με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

«Το είχα πει στους συνεργάτες ότι εγώ θα μιλήσω. Δεν θα το αφήσω έτσι. Εκείνο το χρονικό διάστημα ήθελα να το πω, αλλά μαθεύτηκε, αιφνιδιάστηκα. Εκεί τρόμαξα», υποστήριξε στη συνέχεια ο τραγουδιστής, για την απόφασή του να προχωρήσει σε καταγγελία, λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

«Δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος και συνέχισε: «Μόνο δύναμη και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει».

Απαντώντας στα σχόλια για το γεγονός ότι συνέχιζε να κάνει like σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη έως πρόσφατα, πριν σβηστούν στη συνέχεια, ανέφερε: «Ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Δεν τον έχω στα social και όταν το είδα και εγώ στην τηλεόραση που έπαιξε, λέω εγώ;

Απόρησα δηλαδή, θα ήταν ένα κατά λάθος, αλήθεια λέω, με το χέρι στην καρδιά το λέω, και γι’ αυτό το πήρα πίσω που μετά σχολιάστηκε, γιατί λέω έχουν δίκιο. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης», σημείωσε.

«Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι συνέβη τότε», πρόσθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ξεσπώντας σε κλάματα στον αέρα της εκπομπής του OPEN, με την Ιωάννα Μαλέσκου να σηκώνεται από τη θέση της, να πηγαίνει κοντά του και να τον αγκαλιάζει.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος δηλώνει αποφασισμένος να το φτάσει μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται, όπως είπε, να γίνει προσπάθεια για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ανάλογες δηλώσεις πάντως έχει κάνει και η πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη.