Ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε για το κράνος στον Άδωνι Γεωργιάδη: «Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε»

Ο Στέλιος Ρόκκος δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιο που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή το νέο βίντεο κλιπ του. Ο τραγουδιστής έδειξε ενοχλημένος και ανέφερε πως δεν φορούσε κράνος ούτε εκείνος, ούτε η σύντροφός του, επειδή τα γυρίσματα έγιναν σε ασφαλή περιοχή της Λήμνου. Η μηχανή τους κινήθηκε για 100 μέτρα, όπως είπε ο καλλιτέχνης, επειδή αυτό προέβλεπε το σενάριο. Πρόσθεσε πως είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

«Σε εμένα αυτά, να ξέρετε κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό, γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα» είπε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram. «Τα τελευταία 4 χρόνια, έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή» απάντησε στην κριτική για το κράνος.

Ο τραγουδιστής ανέφερε στη συνέχεια: «Προέχει η ασφάλειά μας και μετά να πουλάμε μούρη, χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό γι’ αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε, με μπερδεύετε για κάποιον άλλον.Δεν θα πάρει ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδειά σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή χωρίς κράνος», λέει για το νέο του βίντεο κλιπ.

«Είπατε ότι με συμπαθείτε πολύ ως καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο», λέει ο Στέλιος Ρόκκος για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

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Ο υπουργός Υγείας είχε τονίσει ότι οι διάσημοι καλλιτέχνες αποτελούν πρότυπα για τη νεολαία και τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την προσπάθεια για την οδική ασφάλεια και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα.

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα «Χ».

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Δείτε παρακάτω το βίντεο κλιπ από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, που προκάλεσε αντιδράσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lele Gofa Rokkou (@lelegofa)

Πρόκειται για ένα κομμάτι με τη χαρακτηριστική ροκ-λαϊκή ταυτότητα του δημιουργού, βασισμένο στην κιθάρα και τη δυναμική του ερμηνεία.