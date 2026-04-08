Ο προσωπικός γιατρός ως «γέφυρα» για τους γιατρούς ειδικότητας 

Ο προσωπικός γιατρός θα πλέον βασικός κανόνας για την παραπομπή των πολιτών σε ιατρούς ειδικοτήτων μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με την τροπολογία που εντάχθηκε και ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο» και άλλες διατάξεις, στις 3 Απριλίου 2026.

Η ρύθμιση επαναβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του προσωπικού γιατρού ως «πύλη εισόδου» στο σύστημα υγείας, καθώς η πρόσβαση σε ειδικούς ιατρούς συνδέεται πλέον άμεσα με την έκδοση παραπεμπτικού μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ωστόσο, η ίδια τροπολογία εισάγει εξαιρέσεις για την κάλυψη πρακτικών δυσκολιών που έχουν ήδη καταγραφεί στην εφαρμογή του μέτρου, καθώς υπάρχουν πολίτες που ακόμη δεν έχουν προσωπικό γιατρό.

Τι ισχύει όταν δεν υπάρχει προσωπικός γιατρός

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση από προσωπικό γιατρό –είτε λόγω έλλειψης διαθέσιμων ιατρών, είτε λόγω προσωρινής απουσίας (άδειες, ασθένεια), είτε εξαιτίας γεωγραφικών περιορισμών– η παραπομπή μπορεί να πραγματοποιείται από γιατρό γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή παθολογίας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποφευχθούν τα «μπλοκαρίσματα» στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, τα οποία είχαν αναδειχθεί ήδη από την πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού.

Υποχρεωτικό το παραπεμπτικό για ραντεβού

Με τη νέα διάταξη, καθίσταται σαφές ότι για τον προγραμματισμό ραντεβού με ιατρούς ειδικοτήτων στο δημόσιο σύστημα και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους, απαιτείται πλέον η ύπαρξη παραπεμπτικού.

Η δέσμευση των ραντεβού θα γίνεται ηλεκτρονικά, με βάση το παραπεμπτικό, σε μια προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης της διαθεσιμότητας και αποσυμφόρησης των ειδικών ιατρείων.

Η πρόσβαση παραμένει χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, εφόσον τηρείται η διαδικασία παραπομπής. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κόστος για επισκέψεις σε γιατρούς του ΕΣΥ ή συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, όταν ο πολίτης διαθέτει το απαραίτητο παραπεμπτικό, ανεξαρτήτως αν αυτό έχει εκδοθεί από προσωπικό γιατρό ή από γενικό γιατρό ή παθολόγο.

Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι και οι πολίτες που δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, περιφερειακά ιατρεία), χωρίς επιβάρυνση.

Ειδική πρόβλεψη για χρόνια νοσήματα

Για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επαναλαμβανόμενων επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς για χρονικό διάστημα έως ενός έτους με ένα μόνο παραπεμπτικό, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

«Στόχος της ρύθμισης είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να καταστεί το βασικό σημείο εξυπηρέτησης και η κύρια πύλη εισόδου των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποσκοπώντας στην ορθολογικότερη διαχείριση και την αύξηση της διαθεσιμότητας των ραντεβού των πολιτών με άλλους ειδικούς ιατρούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά με βάση το ιατρικό παραπεμπτικό», καταλήγει η τροπολογία.

