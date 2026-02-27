Ο πενταψήφιος αριθμός «10410» για καταγγελίες κακοποίησης ζώων χρεώνει τον … καταγγέλοντα

Ο αριθμός της Ελληνικής Αστυνομίας «10410» δημιουργήθηκε το 2022 για να ανταποκριθεί σε μια επείγουσα κοινωνική ανάγκη: να διευκολύνει τους πολίτες που δεν στρέφουν το βλέμμα τους αλλού όταν γίνονται μάρτυρες κακοποίησης ζώου να καταγγείλουν το περιστατικό και να συμβάλουν στη σωτηρία του ζώου και στην απονομή δικαιοσύνης. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Από την έναρξη της λειτουργίας της, στις 4 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς, και μέχρι το τέλος του 2025, η τηλεφωνική γραμμή του νεοσύστατου Τμήματος Προστασίας Ζώων έλαβε περισσότερες από 11.000 καταγγελίες για παραβάσεις του νόμου 4830/2021, που οδήγησαν στη σύλληψη 308 ατόμων.

Ο στόχος, λοιπόν, επετεύχθη. Θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί στην πράξη η κατάσταση περιπλέκεται: παραμένει σημαντικό το ποσοστό των καταγγελιών που δεν οδηγούν σε διερεύνηση των περιστατικών από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές ή που η παρέμβασή τους γίνεται με καθυστέρηση, η οποία δίνει στους δράστες τον χρόνο να καλύψουν τα ίχνη τους (συχνά και να εξαφανίσουν τα κακοποιημένα ζώα). Ή το τηλέφωνο δεν απαντά ή η αναμονή είναι μεγάλη – λογικό για ένα τμήμα υποστελεχωμένο. «Καλύτερα που δεν απαντά. Γιατί και να απαντήσει, τι θα γίνει;», σχολίασε στην «Καθημερινή» (Τασούλα Επτακοίλη) με κάποια δόση κυνισμού η ιδρύτρια μιας από τις μεγαλύτερες φιλοζωικές οργανώσεις της χώρας.

Τον τελευταίο καιρό στα παράπονα πολλών από όσους καλούν το «10410» προστίθενται και εκείνα που αφορούν το κόστος. Τις χρεώσεις στην πραγματικότητα, μια και η αυτοματοποιημένη ηχογραφημένη απάντηση στις κλήσεις ενημερώνει για τις ώρες λειτουργίας του τμήματος και για τη δυνατότητα αποστολής email, αλλά όχι για το κόστος του τηλεφωνήματος. Γιατί ενώ στη χώρα μας λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές που εντάσσονται στις μη χρεώσιμες υπηρεσίες, όπως εκείνες για την καταγγελία κακοποίησης γυναικών ή παιδιών (η δωρεάν παροχή τους αποφασίστηκε και εφαρμόστηκε από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους είτε κατ’ εφαρμογήν ευρωπαϊκής οδηγίας είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος κάποιου υπουργείου ή μη κυβερνητικής οργάνωσης), το «10410» δεν περιλαμβάνεται σε αυτές.

Η κλήση χρεώνεται κανονικά εφόσον ο καταγγέλλων δεν καλύπτεται από κάποιο πρόγραμμα δωρεάν ομιλίας.

Ειδικότερα, από σταθερό τηλέφωνο με τιμολόγηση αστικής κλήσης, ενώ από κινητό η χρέωση εξαρτάται από την τιμολόγηση του εκάστοτε παρόχου. Ο φθηνότερος χρεώνει 0,26 ευρώ ανά λεπτό, ενώ οι υπόλοιποι από 0,80 έως 0,90 ευρώ ανά λεπτό. Αυτό με απλά λόγια μπορεί να μεταφραστεί σε κόστος που αγγίζει τα 20 ευρώ για μια κλήση διάρκειας περίπου 20 λεπτών, τα οποία είναι ένας εύλογος χρόνος αν ληφθεί υπόψη η αναμονή και η περιγραφή των περιστατικών.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι προφανές: γιατί μια γραμμή καταγγελιών που αφορά την προστασία των ζώων, σε μια χώρα με εκατομμύρια αδέσποτα και ανησυχητική συχνότητα κακοποιήσεων, δεν έχει ενταχθεί στις δωρεάν υπηρεσίες; Πρόκειται για διοικητική αστοχία ή δεν το έχει ζητήσει η πολιτεία; Και αν όχι, με ποιο σκεπτικό; Την ώρα που η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην αδιαφορούν, επιβάλλει –έστω και έμμεσα, μια και τα χρήματα εισπράττουν οι εταιρείες τηλεφωνίας– ένα οικονομικό αντικίνητρο. Και κάπως έτσι το «10410», μια γραμμή που δημιουργήθηκε για να σπάσει τη σιωπή, κινδυνεύει να μετατραπεί από ένα απολύτως χρήσιμο εργαλείο για την προστασία των ζώων, σε άλλοθι.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Τασούλας Επτακοίλη στην Καθημερινή)