Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον Παύλο Ντε Γκρες, με τους δύο άνδρες να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα ζητήματα της εποχής και τις προκλήσεις που υπάρχουν σήμερα.

Ο Παύλος Ντε Γκρες μοιράστηκε φωτογραφίες από τη συνάντησή τους στα social media και έγραψε λίγα λόγια, εκφράζοντας τη χαρά και τον σεβασμό του. Όπως ανέφερε, ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, καθώς ένιωσε ιδιαίτερη τιμή και ευλογία που συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Ντε Γκρες

«Σήμερα είχα την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να συναντηθώ με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κ.κ. Βαρθολομαίο, λίγο πριν την παρουσία του στο Κοινοβούλιο για την ιστορική του ομιλία.

Η παρουσία και ο λόγος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης, σοφίας και πνευματικής καθοδήγησης, υπενθυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία του παγκόσμιου διαλόγου, της ενότητας και των αξιών που μας ενώνουν.

Σε μια εποχή προκλήσεων και αβεβαιότητας, κρατώ ως πολύτιμη παρακαταθήκη το μήνυμα της ειρήνης και της συνεννόησης, που σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlos Crown Prince (@pavlosgreece)

Η συνάντηση έγινε λίγο πριν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μεταβεί στη Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει την ιστορική του ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής.

To άρθρο Ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Η παρουσία και ο λόγος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr