Ο πατέρας με τους δυο γιους, ο μυστικός αστυνομικός και οι 86.000 συνδρομητές: Όλη η δράση της συμμορίας με την πειρατική τηλεόραση

Ένα αστυνομικός σε μυστική αποστολή, ένας πατέρας με δυο γιους που ζούσαν μέσα στη χλιδή και 86.000 συνδρομητές πειρατικής τηλεόρασης συνθέτουν την υπόθεση γύρω από τη σπείρα που εξαρθρώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός λειτούργησε ως «δούρειος ίππος» για να αποκαλυφθεί ένα από τις μεγαλύτερες σπείρες παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης, με πάνω από 86.000 συνδρομητές και κέρδη που ξεπερνούν τα 7.000.000 ευρώ.

Ο αστυνομικός του ελληνικού FBI, με ειδική εκπαίδευση, εμφανίστηκε ως υποψήφιος πελάτης. Κέρδισε την εμπιστοσύνη μελών του κυκλώματος και ζήτησε να έχει κι αυτός πρόσβαση στην υπηρεσία. Οι «υπεύθυνοι» του έδωσαν οδηγίες βήμα βήμα και έτσι οι Αρχές κατάφεραν με ακρίβεια να καταγράψουν τον τρόπο λειτουργίας της σπείρας αλλά και τον πλήρη «τιμοκατάλογο» της πειρατικής τηλεόρασης.

Οι τιμές κυμαίνονταν από 10 έως 125 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια συνδρομής, ενώ υπήρχαν επιπλέον χρεώσεις για συσκευές και εγκατάσταση.

Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετείχε ένας πατέρας με τους δύο γιους του, οι οποίοι κατείχαν κρίσιμους ρόλους στη λειτουργία του δικτύου. Ο πατέρας και οι δύο γιοι του συμμετείχαν ενεργά στη ροή των εσόδων, στη διαχείριση λογαριασμών και στη διακίνηση χρημάτων.

Μάλιστα, είχαν καταφέρει και είχαν μετατρέψει τα κέρδη τους σε ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις στο εξωτερικό και πολυτελή ζωή.

Ο πατέρας και οι δύο γιοι, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούσαν σταθερό πυρήνα μέσα στο κύκλωμα. Το δίκτυο της παράνομης τηλεόρασης φέρεται να είχε πάνω από 86.000 πελάτες, με παρουσία σε πολλές χώρες.

Το περιεχόμενο περιλάμβανε συνδρομητικές πλατφόρμες και αθλητικά πακέτα, ενώ η ζημιά για τους νόμιμους παρόχους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ.

Το σύστημα λειτουργούσε με επαγγελματική δομή: τεχνική υποστήριξη, διαχείριση συνδρομών, εξυπηρέτηση πελατών και συνεχή ανανέωση περιεχομένου.

Τα έσοδα δεν έμεναν αδρανή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρήματα διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, σε αγορές ακινήτων και σε πολυτελή διαβίωση.

Οι αρχές εντόπισαν μετακινήσεις κεφαλαίων σε δεκάδες λογαριασμούς σε πολλές χώρες, ενώ εξετάζεται και η χρήση ψηφιακών πορτοφολιών.