Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τα 7 παλικάρια που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία: Ρίγη όταν οι σοροί έφτασαν στην Τούμπα – Το τρισάγιο και η μεταφορά τους στην πατρίδα

Το βράδυ της Πέμπτης (29/1/26) θα ήταν μια νύχτα γιορτής για τους φίλους του ΠΑΟΚ, που είχαν αποφασίσει να ταξιδέψουν μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσουν από κοντά την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν. Όμως, το φρικτό δυστύχημα στη Ρουμανία, βύθισε στο πένθος τους φίλους του ΠΑΟΚ και ολόκληρη τη χώρα.

Έτσι, αντί για γιορτή, το βράδυ της Πέμπτης είναι μια νύχτα πένθους και αποχαιρετισμού για τις 7 ψυχές που χάθηκαν στην τραγωδία της Ρουμανίας. Για τους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που, κανένας δεν ξεχνά…

Οι φίλοι της ομάδας υποδέχθηκαν τις σορούς το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Το αεροσκάφος τύπου C-130 περίμεναν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τους συνοπαδούς τους που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην περιοχή Τιμίς της Ρουμανίας το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) κι ενώ ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τη Λιόν (Πέμπτη 29/1, 22:00), για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Και όταν η πομπή έφτασε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, σείστηκε ο τόπος.

«Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» φώναζε το πλήθος ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τα καπνογόνα…

Νωρίτερα, στην Τούμπα ο Αρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση, στο άτυπο μνημείο για τους νεαρούς φίλαθλους.

Οι σοροί των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ έφτασαν το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με C-130. Συγκινητικές στιγμές, είχαν εκτυλιχτεί και στο τρισάγιο που έγινε στη Ρουμανία, με τον Μητροπολίτη Δημήτριο να «λυγίζει» τη στιγμή που διάβαζε τα ονόματα των 7 νεαρών. Νωρίτερα, είχε αφήσει από ένα λευκό τριαντάφυλλο πάνω στο κάθε φέρετρο.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» οι δύο τραυματίες

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου έφτασαν στις 2:05 το μεσημέρι, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι δύο φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 20 και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη από το Νοσοκομείο «Pius Brînzeu» της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Δείτε εδώ, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr όλα όλα έγιναν με τη μεταφορά τραυματιών και σορών

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο υποδιοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Μιχάλης Κούπκας, ανέφερε:

«Η διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκφράζουμε, καταρχάς, τη βαθιά θλίψη και οδύνη μας στις οικογένειες των παιδιών, που χάθηκαν τόσο πρόωρα και άδικα. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και στήριξη στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε καλή και ταχεία ανάρρωση».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ψυχολογικής υποστήριξης, ο κ. Κούπκας απάντησε ότι το ζήτημα θα αξιολογηθεί από τους θεράποντες ιατρούς.

Σημειώνεται ότι στις 08:40 π.μ., αεροσκάφος Beechcraft King Air των Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό την Τιμισοάρα, με συνοδεία ιπτάμενου ιατρού και διασωστών προκειμένου να παραλάβει τους τραυματίες. Μετά την άφιξή του, και σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, έγινε η παραλαβή των δύο τραυματιών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 13:10 μ.μ. στο Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου ανέμεναν δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Για τον τρίτο τραυματία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα έκριναν, κατόπιν νεότερης εκτίμησης, ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και, για λόγους ασφαλείας, δεν ήταν δυνατή η αεροδιακομιδή του.

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής έγινε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας και την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα, ενώ το Συντονιστικό Κέντρο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με το νοσηλευτικό ίδρυμα της Τιμισοάρα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τον ασφαλή επαναπατρισμό των τραυματιών.

Η τελευταία πράξη του δράματος, θα «παιχτεί» αύριο Παρασκευή (30/1/26) και το Σάββατο (31/1/26) που είναι οι κηδείες των 7 φίλων του ΠΑΟΚ.