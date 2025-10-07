Ο Πάνος Ρούτσι σταματά την απεργία πείνας – Έγιναν δεκτά τα αιτήματά του

Εν μέσω θερμών χειροκτορημάτων, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (07.10.2025) ότι σταματάει την απεργία πείνας.

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι βάζει τέλος στην απεργία πείνας καθώς έγιναν δεκτά τα αιτήματά του.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητούσε να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις και παράλληλα να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις. Μετά την ανακοίνωση, έκανε κάλεσμα στον κόσμο για νέα συγκέντρωση το απόγευμα της Τετάρτης στο Σύνταγμα για «να χαρούμε για τη νέα νίκη».

«Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μου αυτές τις μέρες, 23 μέρες, με τη συμπαράσταση, με αυτή την αγάπη που μου δώσανε και ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, μαζί πάντα. Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Βασίλη, τη Λίνα, τον κόσμο που είναι κάθε βράδυ εδώ. Είναι ένας κοινός αγώνας και συνεχίζουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Ακολούθως, αφού ευχαρίστησε τους γιατρούς που τον φρόντισαν, απηύθυνε κάλεσμα σε συγκέντρωση την Τετάρτη (8/10) στο Σύνταγμα, για να γιορτάσει μαζί με τον κόσμο τη “μεγάλη νίκη” όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω και τους γιατρούς μου που με πρόσεχαν και θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα για αύριο, για όλο τον κόσμο που με υποστήριξε, στις 18:30 εδώ, να μπορούμε να χαρούμε έστω και λίγο για τη μεγάλη νίκη που αποκτήσαμε όλοι μαζί. Η απεργία πείνας σταματάει σήμερα».



Σε σημερινές δηλώσεις του, είχε τονίσει την ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και λοιπών εξετάσεων, δεδομένου ότι έχει ήδη εγκριθεί η διεξαγωγή τους.

«Ημέρα νίκης»

Από τη μεριά της, η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως το φως μπορεί να κερδίσει το σκοτάδι.

«Σήμερα είναι μια ημέρα της νίκης του καλού έναντι του κακού» είπε και συμπλήρωσε ότι «ένας άνθρωπος με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να κερδίσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς».

«Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη.

Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε «Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου, που τον στήριξε και τον στηρίζει όλη η κοινωνία, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με παρά πολύ σκοτεινές διεργασίες να κλέψουν την αλήθεια».

Με σκωπτικό ύφος, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα «ευχαρίστησε» τόσο τον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος «έριξε λάσπη στον δίκαιο αγώνα του συζύγου μου», όσο και τους εισαγγελείς που «χρειάστηκαν 23 ημέρες για να βρουν τη μαγική λύση».

«Θέλω να ευχαριστήσω και τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη που αντίθετα μέσα από τόσα προβλήματα που έχει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο τηλεοπτικό και μη, για να ρίξει λάσπη και να αμφισβητήσει τον δίκαιο αγώνα του συζύγου μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που δεν τόλμησαν να πάρουν μια στάση στον αγώνα του άντρα μου. Θέλω να ευχαριστήρω τους εισαγγελείς που χρειάστηκε 23 ημέρες για να βρουν τη μαγική λύση στο τέλος για να λήξει όμορφα», είπε χαρακτηριστικά.

