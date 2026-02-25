Ο Πάνος Ρούτσι πήρε αναβολή για την εκταφή της σορού του γιου του: «Εδώ δεν υπάρχουν ούτε εργαστήρια ούτε ιατροδικαστές

Αναβολή στην εκταφή του παιδιού του, που «χάθηκε» στα Τέμπη, πήρε ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος τόνισε, για ακόμη μία φορά, πως η εξέταση των σορών των θυμάτων πρέπει να γίνουν στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα μιας και δεν διαθέτουμε ούτε τα κατάλληλα εργαστήρια και ιατροδικαστές αλλά ούτε και την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Ο Πάνος Ρούτσι «πάλεψε» γενναία, κάνοντας απεργία πείνας για 23 ημέρες, ζητώντας την εκταφή του παιδιού του και τη διενέργεια εξετάσεων που θα δείξουν την ακριβή αιτία που έφυγε από τη ζωή, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Αν και κάποιες αιτήσεις για εκταφές έχουν ήδη εγκριθεί, η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πήρε αναβολή, μιας και όπως είπε, η απόφαση γνωστοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για τις απαραίτητες ενέργειες.

Μιλώντας σήμερα (25.02.2026) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», είπε πως στόχος του ήταν να ορίσει τους δικούς του εμπειρογνώμονες και ιατροδικαστές αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ μιας και οι διαδικασίες ήταν express.

«Δεν είχαμε τα περιθώρια για ενέργειες καθότι η απόφαση ήρθε αργά το απόγευμα της Τρίτης. Οι διαδικασίες για όλους εμάς του συγγενείς έγιναν εξπρές. Περιμέναμε η εισαγγελέας Λάρισα να ορίσει εμπειρογνώμονα και ιατροδικαστή και μετά με τη σειρά μας θα ορίζαμε τους δικούς μας, πράγμα που δεν έγινε. Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαστήρια για τις εξετάσεις που θέλουμε και δεν υπάρχουν ιατροδικαστές να κάνουν αυτές τις εξετάσεις», είπε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα αναξιοπιστίας από τους Έλληνες ερευνητές.

«Οι εξετάσεις αυτές δεν γίνονται εδώ στην Ελλάδα, αν γινόντουσαν δεν θα είχαμε θέμα. Δεν τίθεται θέμα για έλλειψη εμπιστοσύνης στις αρχές. Η διαδικασία πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην χαθούν στοιχεία. Δεν έχουν την τεχνογνωσία για να κάνουν εκταφές», συμπλήρωσε.

Η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε στην ίδια εκπομπή αναφέροντας τον πολύτιμο χρόνο που έχει χαθεί από την ημέρα της τραγωδίας μέχρι και σήμερα. Ταυτόχρονα μίλησε και για το πώς έγινε η διαχείριση των σορών, μετά το δυστύχημα.

«Έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα για τις εκταφές, ο τρόπος με τον οποίον έγιναν οι παραλαβές των σορών, δεν ξέρουμε καταρχήν μέσα τι υπάρχει. Η συλλογή των σορών από τον τρόπο του δυστυχήματος έγινε με τρόπο που δεν ήταν αξιόπιστος. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ανοίγοντας αυτά που θα ανοίξουμε τι θα βρούμε μέσα. Και όσον αφορά την ποιότητα την κατάσταση που θα βρίσκεται η σορός και αν πράγματι βρίσκεται μέσα το παιδί του Πάνου», είπε συγκεκριμένα.