Ο Πάνος Ρούτσι ξανά στο Σύνταγμα – Κεράκια και τραγούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών

Το άτυπο μνημείο για τα θύματα στα Τέμπη, που τις τελευταίες ώρες είναι ανάμεσα στις δυο εξέδρες που έχουν στηθεί για την μαθητική παρέλαση, επισκέφθηκε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι έφτασε στο σημείο λίγο πριν τις έντεκα το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, δεν έκανε κάποια δήλωση και συνομίλησε με τους πολίτες και τα μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που βρίσκονται στο μνημείο για τα θύματα στα Τέμπη και παίζουν μουσική.

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή του δήλωση ζήτησε από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές να μην επιβληθούν με βία και να προστατευτούν οι νέοι που φροντίζουν ολημερίς το μνημείο για τα θύματα.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι οι συγγενείς θα δίνουν καθημερινά το «παρών».