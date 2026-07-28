Ο Νίκος Πολυδερόπουλος αγκαλιά με τον 5,5 μηνών γιο του στο παιδικό δωμάτιο

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με τον γιο του. Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας για πρώτη φορά το παιδικό δωμάτιο του μικρού.

Στις εικόνες που δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο Instagram, ξεχωρίζει ο χώρος όπου πατέρας και γιος περνούν πολλές ώρες μαζί, παίζοντας και δημιουργώντας τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Το δωμάτιο όπου δημιουργούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις μας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos polyderopoulos (@nikolaospolyderopoulos)

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλάσια Συμιακού είναι μαζί τα τελευταία έξι χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, κρατώντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Happy Day, ο ηθοποιός είχε μιλήσει με τρυφερά λόγια για τη σχέση του, λέγοντας: «Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς».

Ο ίδιος είχε μιλήσει και για τον ρόλο του ως πατέρας, αποκαλύπτοντας πως, αν και θέλει να βάζει όρια, ξέρει ήδη ότι ο γιος του θα τον έχει… του χεριού του. «Θα είμαι αυστηρός όσο πρέπει με το παιδάκι αλλά για χαζομπαμπά με βλέπω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Με κάθε νέα ανάρτησή του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος δείχνει πόσο απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα ως μπαμπάς, με τις οικογενειακές στιγμές να έχουν πλέον την πιο ξεχωριστή θέση στη ζωή του.