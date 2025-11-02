Ο Μιχάλης Αεράκης για το μακελειό στα Βορίζια: «Το θέμα είναι η Παιδεία, πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα»

Ο ταλαντούχος ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, που κατάγεται από τα Ανώγεια και για τρία χρόνια πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA, «Σασμός» μίλησε για το μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στον τρόπο λειτουργείας του κράτους.

Με αφορμή το αιματοκύλισμα που έγινε στο μικρό χωριό του Ηρακλείου Κρήτης το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025), όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο, ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για τις βεντέτες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος ανατροφής των παιδιών στο νησί. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν φόβοι για αντίποινα στην κηδεία του 39χρονου τη Δευτέρα.

«Δυστυχώς, άλλο ένα θλιβερό περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά της Κρήτης, που έχει έναν πολιτισμό πολύ βαθύ, έναν πολιτισμό 5.000 χρόνων. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί εμείς τρία χρόνια στο κανάλι αυτό, στον ALPHA, δείξαμε μία σειρά που είχε τρομακτική επιτυχία που λεγόταν “Σασμός”. Μακάρι να μην υπήρχε η λέξη “σασμός” και τα πράγματα να τελειώνανε πριν γίνει η οποιαδήποτε έκρηξη», σημείωσε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Δυστυχώς η έκρηξη έγινε. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι το εξής: “Γιατί η αστυνομία, ενώ την παραμονή έγινε αυτή η ανατίναξη του σπιτιού σε μία περιοχή με προβλήματα δεν πρόλαβε να στείλει γρήγορα έγκαιρα δυνάμεις ούτως ώστε την επομένη να μην γίνει αυτό το αιματοκύλισμα;», πρόσθεσε ο Μιχάλης Αεράκης.

«Θα σας πω κάτι που έχει μείνει βαθιά μες στο μυαλό μου, Ρώτησα έναν παλιό Κρητικό φίλο μου, τον Σήφη, έναν άνθρωπο με μεγάλη κοινωνική και οικονομική επιφάνεια στην Κρήτη τι πάει να πει ανδρεία για σένα και μου απάντησε “Ανδρεία δεν είναι οι κούπες και τα πιστόλια, αλλά το να κάνεις ένα λάθος, να το παραδεχτείς και να πας να ζητήσεις συγγνώμη”», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Αμέσως μετά ο Μιχάλης Αεράκης επισήμανε τις ευθύνες που έχει ο κρατικός μηχανισμός, τονίζοντας: «Ή είμαστε κράτος ή δεν είμαστε κράτος. Το κράτος έχει κάποιες δομές για να υπερασπίζεται τους πολίτες. Έχει τη Δικαιοσύνη, έχει την Παιδεία, έχει υπερασπιστικές δικλείδες για να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του πολίτη. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι κάποια από αυτά δεν λειτουργούν».

«Το θέμα είναι η Παιδεία. Τα νέα παιδιά θεωρούν “καπετανάτο” να πίνουν κούπες και όταν μεγαλώσουν να έχουν κι ένα περίστροφο στη μέση τους. Ή να βλέπουμε παιδάκια 9 χρονών να οδηγούν τζιπ 4Χ4 και δεν τους μιλάει κανένας. Πώς οι τοπικές αρχές θα εισχωρήσουν μέσα σε αυτά τα νέα παιδιά για να δούμε αποτελέσματα μετά από μερικά χρόνια; Πρέπει να ληφθούν αυστηρά μέτρα. Επαναλαμβάνω, ή έχουμε κράτος ή δεν έχουμε κράτος», δήλωσε ακόμα.