Ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη ετοιμάζουν σπίτι στην Κόρη Τρικάλων

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη, ετοιμάζονται να χτίσουν σπίτι στο χωριό από όπου κατάγεται η σύζυγός του, Κόρη Τρικάλων.

Ο «μύθος» γύρω από την ιδιοκτησία της Νατάσας Παζαΐτη στο χωριό Κόρη Τρικάλων, τόπο καταγωγής της, κυκλοφορεί στην περιοχή εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, από τότε που παντρεύτηκε τον Κώστα Καραμανλή.

Το 2004, όταν ο Καραμανλής ανέλαβε την πρωθυπουργία, πολλοί επισκέπτες ανέβαιναν στο χωριό για να δουν το οικόπεδο όπου, όπως λεγόταν, το ζευγάρι θα έχτιζε το εξοχικό του -κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, φαίνεται πως το σχέδιο προχωρά. Ο πρώην πρωθυπουργός και η σύζυγός του έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και έχουν ήδη αναθέσει σε τεχνικό γραφείο των Τρικάλων τη μελέτη και τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την ανέγερση κατοικίας.

Οι υποστηρικτές του Κώστα Καραμανλή στην περιοχή έχουν πλέον κάθε λόγο να χαίρονται, αναφέρει το τοπικό μέσο, καθώς φαίνεται πως το πολυσυζητημένο «σπίτι στην Κόρη» της Νατάσας Παζαΐτη ετοιμάζεται να γίνει πραγματικότητα.

