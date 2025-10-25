Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Άφησε παρακαταθήκη που αξίζει να μας ακολουθεί»

Επίκληση στους στίχους του Διονύση Σαββόπουλου από τον «Άγγελο – Εξάγγελο», έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον επικήδειο που εκφώνησε για τον αθάνατο Νιόνιο. Και ο πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα (25.10.2025) στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον ποιητή του ελληνικού πενταγράμμου.

«Θα μιλούν πάντα τα συναισθήματα. Ταξιδέψαμε με τις νότες και τους στίχους του. Τραγούδησε για κάθε έναν από εμάς. Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής. Έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα που περιέγραψε αναλυτικά τις περιπέτειες αυτού του τόπου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε πάντα την δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο» σχολίασε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι στίχοι από το Άγγελο – Εξάγγελο αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής».

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας. Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει καλύτερα να μη μάς πει κανένα. Μια απόδειξη ότι η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή» απήγγειλε τους στίχους του γνωστού τραγουδιού.

Δείτε εδώ το live του newsit.gr για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

«Άφησε παρακαταθήκη που αξίζει να μας ακολουθεί. Νιόνιο μας, θα σε αποχαιρετίσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από αύριο δεν θα υπάρχεις μόνο μέσα από τα τραγούδια σου. Θα σε σκεφτόμαστε κάθε φορά που ένας νέος πιάνει μια κιθάρα αλλά και κάθε φορά που κοιτιόμαστε σε έναν καθρέφτη. Με τα καλά μας και τα στραβά μας», σχολίασε.

Στο τέλος αναφέρθηκε και στην οικογένειά του: «Θα νιώθουν περήφανοι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και η αγαπημένη σου Άσπα»