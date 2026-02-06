Ο κατάσκοπος με τις οικολογικές ευαισθησίες – Ο σμήναρχος που ομολόγησε ότι έδινε μυστικά στην Κίνα και οι αναρτήσεις του στα social media

Ιδιαίτερα ενεργός στα social media ήταν ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Ο σμήναρχος φαίνεται ότι είχε αδυναμία στο Linkedin με σειρά αναρτήσεων αλλά και repost με τις περισσότερες να έχουν να κάνουν με την κυβερνοασφάλεια και τις απειλές που αντιμετωπίζουμε. Ειδικά στη συγκεκριμένη πλατφόρμα αναρτούσε και άρθρα του αλλά και επιστημονικές ανακαλύψεις και φυσικά θέματα και ζητήματα του εργασιακού του χώρου. Μέχρι που αποκαλύφθηκαν όλα και η υπόθεση της κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας έχει επισκιάσει τα πάντα.

O 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας φαίνεται και ότι είχε υψηλή κατάρτιση στον τομέα του και έφεση σε αυτό που έκανε. Είχε επίσης και κοινωνικές ευαισθησίες για θέματα όπως η προστασία των δεδομένων μας από κακόβουλους παράγοντες, αλλά και ζητήματα ηλεκτρονικού πολέμου με τόσα μέτωπα να είναι ανοικτά στη γειτονιά μας.

Έγραφε σε ανάρτησή του πριν από μερικά χρόνια: «Οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσα μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψιν και να τους περιορίσει. Οι insiders αποτελούν κρίσιμο πόρο, κι όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».

Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι ο σμήναρχος έκανε και αρκετά repost που είχαν να κάνουν με την Κίνα. Από το εντυπωσιακό βίντεο με drones για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά έως μια επιστημονική ανακάλυψη στο χώρο της υγείας.

Είχε επίσης και οικολογικές ευαισθησίες αφού συμμετείχε και σε αναδασώσεις….

Στις αναρτήσεις του πάντως κυριαρχούσε το ΝΑΤΟ, από την επέτειο των 75 χρόνων έως τα συνέδρια που γίνονταν ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα.

Όπως ήδη έχει γράψει το newsit.gr, ο Σμήναρχος, Διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας έχει εξαιρετικά «βαρύ» βιογραφικό, τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου και πολυετή εμπειρία σε κρίσιμα αντικείμενα. Κατείχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, ο Αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε πεδία που δεν αφορούν απλώς την «τεχνική υποστήριξη», αλλά τη λειτουργική καρδιά των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Ειδική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS), ενώ φέρεται να διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, αποδίδεται σε αυτόν έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις της σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες και στον αεροπορικό τομέα, στοιχεία που αποτελούν προσόντα υψηλής αξίας για ένα επιτελικό στέλεχος.