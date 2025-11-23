Ο καιρός μπαίνει σε χειμωνιάτικους ρυθμούς: Πτώση θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες και χιόνια τις επόμενες μέρες

Από την μία κακοκαιρία στην άλλη αναμένεται να μπει η χώρα, καθώς μετά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα και περισσότερο την Ήπειρο και την Καστοριά, αναμένεται νέα επιδείνωση των φαινομένων.

Σε χειμωνιάτικο κλίμα μπήκε από σήμερα η χώρα μας, με πολλές ορεινές περιοχές να βλέπουν τα πρώτα χιόνια, ενώ από Δευτέρα 24.11.2025 αναμένεται να συνεχιστεί παρόμοιο σκηνικό και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα ενώ από την Τρίτη ξεκινούν και πάλι οι βροχές.

Από την Πέμπτη ωστόσο αναμένεται νέα κακοκαιρία μεγάλης έκτασης.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για τον καιρό σημείωσε πως πρόκειται για κακοκαιρία τύπου «Π», όπου θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το Αιγαίο.

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά τα βόρεια αλλά και το Αιγαίο (ο γνωστός μας καιρός του “Π”)» σημειώνει σε ανάρτησή του.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση που έκανε στα social media τονίζει πως μετά το 2ήμερο με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, την Τρίτη ισχυρές βροχές θα πλήξουν τη ήδη πολύπαθη δυτική Ελλάδα. Από την Πέμπτη 27.11.2025 έως και τουλάχιστον το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, μία σοβαρή κακοκαιρία θα πλήξει ολόκληρη τη χώρα με χιόνια, καταιγίδες και ισχυρές βροχές.

Λόγω των νοτίων ανέμων που θα πνέουν, η θερμοκρασία δεν θα πέσει αισθητά.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία. Καλημέρα! Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.

Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες. Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα. Αύριο θα δώσω περισσότερα στοιχεία. Καλή Κυριακή».

Παρόμοιο σκηνικό περιγράφει και ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου σε ανάρτησή του:

«Δυτική Ελλάδα: συνεχόμενα περάσματα από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη αλλά κατά τη διάρκεια της ερχόμενης Παρασκευής αναμένεται σταδιακή βελτίωση στα πιο επιβαρυμένα τμήματα! Πιο έντονα θα γίνουν τα φαινόμενα όμως στην υπολοιπη χώρα!

Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο. Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα προσεγγίζουν από το Ιόνιο και δίνουν καθημερινά νέα επεισόδια βροχών στις ίδιες περίπου περιοχές. Στους χάρτες, οι μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις δείχνουν αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές περιοχές αντιστοιχούν σε πολύ έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή.

Δεν πρόκειται για μία ενιαία κακοκαιρία αλλά για συνεχόμενα περάσματα που πέφτουν πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη, αυξάνοντας σημαντικά την ευαισθησία των περιοχών που επηρεάζονται. Ακόμη και μέτριες βροχές μπορούν να προκαλέσουν γρήγορες απορροές, τοπικές πλημμυρικές αντιδράσεις, κατολισθήσεις ή υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων.

Την Πέμπτη το σύστημα δείχνει μεγαλύτερη εξάπλωση: τα πιο έντονα φαινόμενα παραμένουν στη δυτική πλευρά της χώρας, αλλά παράλληλα εμφανίζονται πιο οργανωμένοι πυρήνες σε αρκετές περιοχές της κεντρικοανατολικής Μακεδονίες και Θράκης, καθώς και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Την Παρασκευή όμως, παρότι σε τμήματα της δυτικής χώρας εξακολουθούν να σημειώνονται αξιόλογες βροχές, οι πιο έντονες αποχρώσεις μετατοπίζονται ανατολικότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες δεν φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης εκείνη την ημέρα, ενώ αυτή τη φορά και άλλες περιοχές της επικράτειας, ακόμη και τμήματα της Κρήτης, ενδέχεται να δεχτούν έντονα επεισόδια βροχών ή καταιγίδων. Χιονοπτωσεις θα σημειωθούν την Παρασκευή σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα (ενδεικτικά πάνω απο τα 1700 περίπου μέτρα)

Συνολικά, τα δυτικά τμήματα παραμένουν η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή απο την Τρίτη έως το τέλος της εβδομάδας λόγω της διατήρησης των κατά διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων και του μεγάλου κορεσμού του εδάφους. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι χάρτες της Πέμπτης και της Παρασκευής, έντονα φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα παρακολουθώ στενά όλες τις νεότερες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων και θα σας ενημερώνω άμεσα για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.

Με εκτιμηση

Σάκης Αρναούτογλου»

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Τοπικές καταιγίδες την Τρίτη

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και νοτιάδες την Τετάρτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Σποραδικές καταιγίδες την Πέμπτη

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Καταιγίδες στα νότια, χιόνια στα ορεινά την Παρασκευή

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.