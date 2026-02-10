Ο ΕΦΕΤ απαιτεί να ανακληθούν ζελεδάκια – Παρουσιάζουν ψυχοδραστικές ιδιότητες

Ο ΕΦΕΤ μετά από τους απαραίτητους ελέγχους προχώρησε σε ανάκληση τροφίμων και προειδοποίησε τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν συγκεκριμένα ζελεδάκια τα οποία πωλούνται σε κάποια καταστήματα αλλά και στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, μετά από καταγγελία καταναλωτή οδηγήθηκε σε δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση προϊόντων τύπου ζελεδάκια (gummies), τα οποία διανέμονται από την εταιρεία ‘EC STEVIA A.E.’ που βρίσκεται στον Ταύρο, ενώ διατίθενται από καταστήματα επωνυμίας ‘SMOKE CARTEL E.E.’.

Υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά σε διάφορες γεύσεις και μέσω διαδικτύου, καθώς και από άλλα σημεία λιανικής πώλησης.

Μετά την εξέταση του προϊόντος από το Γ’ Τμήμα Ναρκωτικών της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., διαπιστώθηκε η παρουσία της ουσίας μουσκιμόλη, η οποία προέρχεται από το μανιτάρι Amanita muscaria και παρουσιάζει ψυχοδραστικές ιδιότητες.

Τα προϊόντα αυτά λοιπόν, τα οποία εμφανίζονται ως κοινά γλυκίσματα, κρίνονται μη ασφαλή για κατανάλωση, καθώς η παρουσία της μουσκιμόλης τα καθιστά επιβλαβή για την υγεία.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά φέρουν στην επισήμανσή τους ενδείξεις όπως «μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς» ή παρόμοιες διατυπώσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι έχουν μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή τους είναι αναμενόμενη.

Ως εκ τούτου, εμπίπτουν στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα, τα οποία αναφέρουν στην επισήμανσή τους την παρουσία μουσκιμόλης ή Amanita muscaria ή διατίθενται με ονομασίες όπως «Amanita Gummies», «Mushroom Muscimol Gummies» “Magic Maushroom” κ.λπ., να μην τα καταναλώσουν.