Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τυρί Brie: Ανιχνεύτηκαν εντεροτοξίνες του παθογόνου μικροοργανισμού Staphylococcus aureus

Στην ανάκληση τυριού Brie γαλλικής προέλευσης, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά τυριού, προέλευσης Γαλλίας, στο οποίο ανιχνεύτηκαν εντεροτοξίνες του παθογόνου μικροοργανισμού Staphylococcus aureus.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μαλακό τυρί με ονομασία πώλησης “Petit Brie” και εμπορική ονομασία “Ile de France”, σε συσκευασία των 125g με αριθμό παρτίδας S26097F2X2 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/06/2027.

Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από την επιχείρηση ‘Eurofood Quality S.A.’ σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση του επίμαχου προϊόντος από τους πελάτες της.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.