Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τσουρέκια γιατί περιέχουν υπερβολική ποσότητα «κουμαρίνης»

Καμπανάκι από τον ΕΦΕΤ προς τους καταναλωτές για τσουρέκι που περιέχει σε μεγαλύτερες από τις εγκεκριμένες, την ουσία «κουμαρίνη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, το τσουρέκι εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές προς κατανάλωση, με τον οργανισμό να προβαίνει στην ανάκληση του προϊόντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Τσουρέκι – THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 20/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».