Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί επιδόρπιο πουτίγκα λόγω αλλοίωσης – Στην Ελλάδα διατίθεται από τη Lidl

Ανάκληση γνωστού επιδορπίου από τα ράφια των Lidl ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ, καθώς μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε αλλοίωση στο προϊόν, η οποία επιβεβαιώθηκε έπειτα από καταγγελίες καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, πρόκειται για το επιδόρπιο γάλακτος με γεύση σοκολάτα «HIGH PROTEIN Pudding – CHOCOLATE FLAVOUR» της μάρκας MILBONA. Το προϊόν που ανακαλείται είναι στη συσκευασία των 200 γραμμαρίων, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026 και αριθμό παρτίδας 152. Το προϊόν παρασκευάζεται στη Γερμανία και διατίθεται στην Ελλάδα από τη Lidl.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το προϊόν είχε αλλοιωθεί, καθώς παρουσίαζε αλλαγές στο χρώμα, την υφή και την οσμή του.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά, ενώ παράλληλα παρακολουθεί τη διαδικασία της ανάκλησης και συνεχίζει τους σχετικούς ελέγχους.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν.