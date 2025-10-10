Ο ΕΟΦ προειδοποιεί: Αντιμυκητιασικό φάρμακο μπορεί να αποτύχει σε ασθενείς με τεχνητό νεφρό

Μια σημαντική προειδοποίηση προς τους επαγγελματίες υγείας εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σχετικά με τη χρήση της κασποφουνγκίνης, ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου ενδοφλέβιου αντιμυκητιασικού φαρμάκου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, η χρήση πολυακριλονιτριλικών (PAN) μεμβρανών κατά τη διάρκεια θεραπείας συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (CRRT) (δηλαδή, συνεχούς βραδείας αιμοκάθαρσης) πρέπει να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε δραματική μείωση της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε θανατηφόρες επιπλοκές.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά αποτυχίας της αντιμυκητιασικής θεραπείας σε ασθενείς που λάμβαναν κασποφουνγκίνη ενώ υποβάλλονταν σε CRRT με φίλτρα PAN, με αποτέλεσμα επιδείνωση της λοίμωξης και σε κάποιες περιπτώσεις θανατηφόρο έκβαση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού:

«Σε ασθενείς που λαμβάνουν κασποφουνγκίνη κατά τη διάρκεια θεραπείας συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση μεμβρανών με βάση το πολυακριλονιτρίλιο».

ΕΟΦ: Τι έδειξαν οι μελέτες

Η προειδοποίηση βασίζεται τόσο σε κλινικές αναφορές, όσο και σε in vitro μελέτες που έδειξαν ότι οι πολυακριλονιτριλικές μεμβράνες μπορούν να δεσμεύουν την κασποφουνγκίνη, μειώνοντας έτσι τα επίπεδά της στο πλάσμα, ακόμη και μετά από αύξηση της δοσολογίας.

Ο Οργανισμός συστήνει στους επαγγελματίες υγείας:

«Η αναποτελεσματική θεραπεία ενδέχεται να είναι θανατηφόρα για ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Συστήνεται η χρήση εναλλακτικού τύπου μεμβράνης εξωνεφρικής κάθαρσης ή εναλλακτική αντιμυκητιασική θεραπεία, σύμφωνα με την κλινική κρίση και απόφαση του θεράποντος ιατρού».

Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες προϊόντος για όλα τα σκευάσματα που περιέχουν κασποφουνγκίνη αναμένεται να επικαιροποιηθούν, ώστε να ενσωματωθεί η νέα προειδοποίηση ασφάλειας.

Πηγή: iatropedia.gr