Ο ΕΟΦ αποσύρει παρτίδα συμπληρώματος διατροφής λόγω αλλοίωσης της συσκευασίας

Την ανάκληση παρτίδας συμπληρώματος διατροφής λόγω «ποιοτικής απόκλισης» αποφάσισε ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (17.04.2026).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΟΦ, η ανάκληση της συγκεκριμένης παρτίδας συμπληρώματος διατροφής έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά το προϊόν MemoVigor2 σε μορφή δισκίων, παρτίδας Ι015, με ημερομηνία λήξης 02/2027 και αριθμό γνωστοποίησης ΕΟΦ 38110/28.05.2012.

Η απόφαση ελήφθη λόγω ποιοτικής απόκλισης που εντοπίστηκε σε ορισμένα τεμάχια της παρτίδας. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε θραύση στην επικάλυψη των δισκίων.

Όπως επισημαίνεται, η ανάκληση έχει προληπτικό χαρακτήρα και εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της εθελοντικής ανάκλησης που έχει ήδη ξεκινήσει ο παραγωγός του προϊόντος, η εταιρεία Euro – Pharma S.R.L. από την Ιταλία.

Υποχρεώσεις της εταιρείας διακίνησης

Η εταιρεία BIONAT, η οποία έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα, καλείται:

– να ενημερώσει άμεσα όλους τους αποδέκτες

– να προχωρήσει στην απόσυρση του προϊόντος από την αγορά

Παράλληλα, τα σχετικά παραστατικά της ανάκλησης θα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση του ΕΟΦ

Την ανάκληση της παρτίδας Ι015, ημερομηνία λήξης 02/2027, που αφορά στο συμπλήρωμα διατροφής MemoVigor2, δισκία και Αριθμ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 38110/28.05.2012 H εθελοντική αυτή ανάκληση πραγματοποιείται λόγω ποιοτικής απόκλισης-θραύση στην επικάλυψη των δισκίων-που εντοπίστηκε σε ορισμένα τεμάχια της παρτίδας. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του παραγωγού : Euro – Pharma S.R.L., Ιταλία και στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία BIONAT που έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να τις αποσύρει από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.