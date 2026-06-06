Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διάθεση συμπληρώματος διατροφής καθώς περιέχει αλλεργιογόνο που δεν αναγράφεται στα συστατικά

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προς τους καταναλωτές, που απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση του προϊόντος «LIGHT DIGEST Vanilla», καθώς διαπιστώθηκε παρουσία σόγιας χωρίς να αναγράφεται στην επισήμανση.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία σόγιας στην πρώτη ύλη του προϊόντος, συγκεκριμένα στην πρωτεΐνη ορού γάλακτος που περιέχει, χωρίς όμως το συγκεκριμένο συστατικό να αναφέρεται στην επισήμανση.

Στην ανακοίνωσή επισημαίνεται ότι η σόγια συγκαταλέγεται στα αναγνωρισμένα αλλεργιογόνα συστατικά και μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις σε άτομα με ευαισθησία ή αλλεργία σε αυτή.

Για τον λόγο αυτό, η μη αναγραφή της στην ετικέτα του προϊόντος θεωρείται ζήτημα που ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια των καταναλωτών.

Πέραν του ζητήματος της επισήμανσης, ο Οργανισμός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τα συμπληρώματα διατροφής.

Ο ΕΟΦ καλεί την επιχείρηση METASOURCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, η οποία έχει προμηθευτεί το προϊόν, να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή της απόφασης και στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρσή του.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσων εμφανίζουν αλλεργία ή ευαισθησία στη σόγια.