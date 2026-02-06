Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της τοξίνης cereulide

Μετά απόφαση του ΕΟΦ ανακαλούνται παρτίδες προϊόντων βρεφικού γάλακτος των εταιρειών Nestlé και Bioaxess.

Η ανάκληση αποφασίστηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) μετά από ενημέρωση της εταιρείας Nestlé, λόγω πρόσφατης αλλαγής στη μεθοδολογία ανάλυσης της τοξίνης cereulide και της θέσπισης νέου ορίου ανίχνευσης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΦ, οι παρτίδες που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα είχαν αρχικά ελεγχθεί και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη διάθεσή τους στην αγορά, βάσει των τότε ισχυουσών προδιαγραφών. Ωστόσο, οι νεότερες επιστημονικές εξελίξεις και τα επικαιροποιημένα όρια που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων οδήγησαν στην επανεκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Η απόφαση ανάκλησης από τον ΕΟΦ εκδίδεται προληπτικά, με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας, και εκτείνεται έως και το επίπεδο του καταναλωτή.

Δείτε τις παρτίδες που αποσύρονται

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση.

Παράλληλα, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τους αποδέκτες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή των προϊόντων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τα σχετικά παραστατικά θα τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και θα τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

*Η cereulide είναι θερμοανθεκτική τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο Bacillus cereus σε τρόφιμα. Σχετίζεται κυρίως με οξεία τροφική δηλητηρίαση, προκαλώντας έντονο έμετο και γαστρεντερικά συμπτώματα, ακόμη και μετά από θερμική επεξεργασία.