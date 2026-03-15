Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά «η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» εκτίθεται για πρώτη φορά στη χώρα μας

Στον Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), στο πλαίσιο των δράσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Σήμερα (14/3/2026), σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, παρουσιάστηκε στο Ξενοκράτειο ο πίνακας, ο οποίος παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από το γαλλικό μουσείο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

«Η άφιξη του πίνακα του Ευγένιου Ντελακρουά έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος», ανέφερε αρχικά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Μεσολόγγι, αλλά και για την πατρίδα μας, καθώς η έλευση ενός σημαντικού έργου τέχνης πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα για τα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Όμως η έλευση ενός έργου τέχνης που συνδέεται με μια πολύ σημαντική επέτειο, με ένα oρόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, αυτομάτως καθιστά το ίδιο το έργο με διαφορετικό συναισθηματικό και ιστορικό βάρος», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού.

Ο πίνακας, που σπανίως μετακινείται από το Μπορντό, μεταφέρθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να τον θαυμάσουν στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2026. Τα επίσημα εγκαίνια της θεματικής έκθεσης που πλαισιώνει το έργο έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Απριλίου.

Ο εντυπωσιακός πίνακας

Ο Γάλλος ζωγράφος, ένας από τους πιο γνωστούς φιλέλληνες καλλιτέχνες, δημιούργησε τον πίνακα το 1826, δηλαδή, μόλις λίγους μήνες μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου που συγκλόνισε την Ευρώπη.

Με ύψος 208 εκατοστά και πλάτος 147 εκατοστά, ο πίνακας, που βρίσκεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, δείχνει την Ελλάδα ως πενθούσα γυναίκα, με παραδοσιακή φορεσιά, ξεκούμπωτη στο στήθος και με τα χέρια της ανοιχτά και το πρόσωπο σε τρία τέταρτα στραμμένο προς τα αριστερά, να στέκεται όρθια στα ερείπια του Μεσολογγίου, που έχουν καταπλακώσει έναν αγωνιστή.

Πίσω από τη γυναίκα, ένας μαύρος άνδρας με κίτρινο τουρμπάνι που συμβολίζει τον εχθρό καρφώνει μία σημαία στο έδαφος.

Είναι μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό να αντικρίσει από κοντά ένα έργο που δεν είναι απλώς ένα μνημείο τέχνης, αλλά, όπως είπε η υπουργός, ένα «διαχρονικό σύμβολο αντίστασης, ελπίδας και αναγέννησης».