Ο διάλογος που έκαψε την 37χρονη αθλήτρια για την συμμετοχή της στην εγκληματική οργάνωση

Από μία συνομιλία κατάφεραν στελέχη της ΕΛΑΣ να «πιάσουν» την 37χρονη αθλήτρια για τη συμμετοχή της στην εγκληματική οργάνωση που έκανε απάτες κατά αμέτρητων πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές.

Ο ρόλος της αθλήτριας ωστόσο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως ήταν καθαρά υποστηρικτικός και αφορούσε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα κέρδη που έβγαζαν από τις απάτες.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε την επικοινωνία της με τον αδελφός της (και ο ίδιος κατηγορείται για την συμμετοχή στο κύκλωμα με λεία άνω των 7 εκατ. ευρώ). Στο εν λόγω τηλέφωνο κουβέντιαζαν για τη «διαδρομή» των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης αλλά και το αν υπάρχει διαθέσιμο ρευστό, αποκαλύπτει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Αθλήτρια: Πόσα λεφτά θες;

Αδελφός: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 χιλιάρικο άμα έχεις.

Αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

Αδελφός: Είσαι μακριά;

Αθλήτρια: Όχι

Αδελφός: Αν μπορείς να τα βάλεις.

Η 37χρονη αθλήτρια είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και του Πεκίνου 2008, ενώ συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000 ήταν πρώτο όνομα στη χώρα μας στην ενόργανη γυμναστική.

Ταυτόχρονα είχε γίνει γνωστή καθώς είχε τοποθετηθεί δημόσια για το MeToo στον αθλητισμό.

Ο αδελφός της έκρυβε τα κέρδη από τα μέλη της οργάνωσης

Από την έρευνα των αρχών έχει αποκαλυφθεί και η μεμονωμένη δράση του αδελφού της.

Ο κατηγορούμενος είχε κυρίως τον ρόλο του εισπράκτορα και μιλούσε με πρόσωπα που βρίσκονταν υψηλά στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως φαίνεται όμως, δεν του άρεσε να μοιράζεται αν και έπαιρνε το 10% των κλοπιμαίων που έβγαζε σε κάθε «χτύπημα».

Πολλές φορές φαίνεται πως είχε δράσει και τελείως μόνος του. Σε περιπτώσεις που από τα κλοπιμαία του θα έβγαζε αρκετά χρήματα, τα έκρυβε από τα υπόλοιπα μέλη και πήγαινε μόνος του σε ενεχυροδανειστήρια για να αποκομίσει τα κέρδη.