Ο Δημήτρης Κουρέτας στα μπλόκα με τους αγρότες – Τραγούδησε Περπινιάδη

Με έντονη διάθεση να σταθεί δίπλα στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας συνομίλησε επί ώρες με παραγωγούς, εξηγώντας γιατί η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή.

Χρησιμοποιώντας μάλιστα το κινητό του, ο Περιφεριάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τους έδειχνε δορυφορικές εικόνες και πραγματικά δεδομένα βροχόπτωσης από τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, επιχειρώντας να αποτυπώσει την κατάσταση στο πεδίο.

Από τις συζητήσεις… στο τραγούδι

Αργά το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στη Νίκαια, το κλίμα άλλαξε και η επίσκεψη πήρε απρόσμενη τροπή.

Όπως κατέγραψε ο Σπύρος Τσαντόπουλος, ο Δημήτρης Κουρέτας «μεράκλωσε», έστησε μια αυτοσχέδια κομπανία με αγρότες και τραγούδησε το «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω» του σπουδαίου Στέλιου Περπινιάδη, χαρίζοντας μια ανάλαφρη στιγμή μέσα στην ένταση των ημερών.