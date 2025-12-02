Ο γνωστός Youtuber Teosty έπεσε ξανά θύμα ξυλοδαρμού σε live μετάδοση

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε για ακόμη μια φορά ο γνωστός Youtuber, Teosty, την ώρα που έκανε live βίντεο.

Το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό συνέβη όσο ο Youtuber έκανε ένα live στο κανάλι του, σε μια καφετέρια στα Γιάννενα, όπου άγνωστοι του πέταξαν αυγά.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, τα αυγά πέτυχαν τον Teosty στην πλάτη, ενώ βρήκαν την κουκούλα που φορούσε ένας φίλος του ο οποίος βρισκόταν με τον Youtuber στην καφετέρια.. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση εν ώρα live του.

Στη συνέχεια, μετά την πρώτη επίθεση, ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα με laser.

Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.

Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.

Ένα από τους φίλους του Youtuber μάλιστα, μόλις αντίκρισε το πρόσωπο του Teosty με τα εμφανή σημάδια αντέδρασε λέγοντας: «Θεέ μου, θα πάρουμε την αστυνομία». Σε άλλο σημείο του βίντεο ακούγεται ο ίδιος ο Teosty να λέει ότι δέχτηκε επίθεση «ένας από δέκα άτομα», ενώ στη συνέχεια ακούγεται να καλεί το 100 και να περιγράφει το συμβάν.