Ο Γιώργος Μαζωνάκης χειρουργείται το Σάββατο για την αφαίρεση χολής: Η μητέρα του πήρε εξιτήριο την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο

Με γρίπη Α μπήκε στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς χολή αναμένεται να βγει. Ο γνωστός τραγουδιστής αναμένεται να κάνει χειρουργείο το Σάββατο (14.02.2026), με τους γιατρούς να δηλώνουν αισιόδοξοι για την κατάσταση της υγείας του. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως έχει ξεπεράσει τους πόνους και τον πυρετό και πλέον δεν κρατιέται να ανέβει ξανά στην πίστα.

Ο γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στον ΑΝΤ1 λέγοντας πως το χειρουργείο θα γίνει λαπαροσκοπικά ενώ η αποθεραπεία του, θα διαρκέσει το πολύ μία εβδομάδα. Σχετικά με το πώς έγινε η εισαγωγή του στο νοσοκομείο Metropolitan, ο γιατρός αποκάλυψε πως ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έχοντας πυρετό.

Στις εξετάσεις που του έγιναν και οι οποίες απέδειξαν πως έχει γρίπη Α’, αποκαλύφθηκε τυχαία και το δεύτερο πρόβλημα υγείας. Ο τραγουδιστής επέμενε για πόνους και έτσι του βρήκαν πέτρες στην χολή με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη και η αφαίρεσή της.

Σύμφωνα με τον γιατρό, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέμενε να πάει χθες το βράδυ στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ώστε να μην διακόψει το πρόγραμμά του.

Πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν πως την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο νοσοκομείο, η μητέρα του έπαιρνε εξιτήριο από άλλο νοσοκομείο λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και η ίδια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η οικογένειά του θέλει να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο αλλά λόγω της δικαστικής διαμάχης και της τεταμένης σχέσης που έχουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί του.