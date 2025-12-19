Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να δεχθεί δεύτερη μήνυση και από άλλον τραγουδιστή: «Θα είναι πιο βαριές οι κατηγορίες»

Δεύτερη μήνυση αναμένεται να δεχθεί τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 που παίχτηκε το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) αναφέρουν πως ένας δεύτερος τραγουδιστής θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του καλλιτέχνη αλλά για πιο βαριές κατηγορίες.

Λίγες ώρες αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχθηκε μήνυση από τον Στέφανο Παπαδόπουλο για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις, βγαίνουν πληροφορίες πως ένας συνάδελφός του αναμένεται να τον καταγγείλει για πράξεις που έγιναν πριν από 2 χρόνια περίπου.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση και του δεύτερου τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νέα μήνυση δεν αφορά πλημμελήματα (όπως στην περίπτωση του Στέφανου Παπαδόπουλου) αλλά κακουργηματικές πράξεις. Η εκπομπή διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για βιασμό.

Απαντά με μηνύσεις και ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη επανέλαβε για ακόμη μία φορά πως έχει στηθεί ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εναντίον του τραγουδιστή, αναφορικά με την καταγγελία του 21χρονου για ασελγείς πράξεις σε εργασιακό χώρο.

«Η καταγγελία αφορά στην πρόταση ενός ενήλικα σε έναν άλλο ενήλικα για να συνευρεθούν σεξουαλικά, γι’ αυτό κατηγορείται σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και δεν το αποδέχεται. Η μη αποδοχή της πρότασης αυτής ουδόλως στάθηκε εμπόδιο ούτε στην πρόσληψη, ούτε στη συνέχιση, ούτε στην ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτών των δύο ανθρώπων. Αυτά είναι τα αντικειμενικά στοιχεία», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο «Happy Day» στον Alpha.

«Έχουμε μιλήσει αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών αρκετές μέρες πριν. Έχει σημασία ότι ο καταγγέλλων επέλεξε να καταθέσει μήνυση στην εισαγγελία πέντε ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι ξεδιπλώθηκε η σκοπιμότητα αυτής της κίνησης», επισήμανε.

«Θα καταθέσουμε μήνυση κατά του επιχειρηματία και δύο συγγενικών του προσώπων που με μηνύματά τους έχουν επιδείξει απειλητική συμπεριφορά εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη», είπε.