Ο Γιώργος Καραμέρος αποχαιρετά τον μέντορά του Γιώργο Παπαδάκη: «Ήταν από τους πιο έξυπνους, ευρηματικούς και σεμνούς αθρώπους»

Συντετριμμένος είναι ο δημοσιογραφικός κόσμος με την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη βαρύ έμφραγμα και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, έχασε τη μάχη με τον θάνατο, το απόγευμα της Κυριακής, 04.01.2025.

Πολλοί είναι εκείνοι που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή παρουσιαστή που είχε ταυτιστεί με την πρωινή ενημέρωση του ΑΝΤ1, μέσα από την εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα», που αποχωρίστηκε την φετινή σεζόν μετά από 34 χρόνια.

Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Καραμέρος ο οποίος σε μία ανάρτηση του στα social media< περιγράφει το πώς γνωρίστηκε με τον δημοσιογράφο, όταν εκείνος ήταν ακόμη δόκιμος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Καραμέρου

«Κάθε άνθρωπος πέρα από τους βιολογικούς του γονείς έχει στη ζωή του κάποιες ακόμα μορφές, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού που τον σημάδεψαν, τον καθόρισαν, τον διαμόρφωσαν. Μία τέτοια τεράστια μορφή ήταν για μένα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Τον γνώρισα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1994 στα γραφεία του ΑΝΤ1 στο Μαρούσι κατά την βάρδια μου ως δόκιμος νυχτερινός συντάκτης στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαν καεί δύο αυτοκίνητα και πριν πάει σε ένα από τα λαμπρά ρεβεγιόν που διοργάνωνε εκείνη την εποχή ο Μίνως Κυριακου, ανέβηκε στον 3ο του κτιρίου της Κηφισίας όπου καθόμουν πίσω από ένα λευκό γραφειάκι με έναν ασύρματο επάνω. Με ρώτησε στα γρήγορα δυο πράγματα για την είδηση και με “έκοψε” με αυτό το σπινθηροβόλο βλέμμα και αυτό το μισό χαμόγελο μέσα από το μουστάκι του.

Από άμισθος δόκιμος τα Χριστούγεννα και αφού πήρε συστάσεις για μένα και από τον σπουδαίο συνθέτη φίλο του και γείτονά μου στους Θρακομακεδόνες Θανάση Πολυκανδριώτη, έγινα ρεπόρτερ του την Άνοιξη του 1994 για 5 χρόνια μέχρι την επίσκεψη Κλίντον στην Αθήνα το 1999 οπότε και σταματήσαμε τη συνεργασία μας.

Ο Γιώργος ήταν από τους πιο έξυπνους, ευρηματικούς και σεμνούς ανθρώπους που είχα γνωρίσει. Δύσκολος και απαιτητικός με τους συνεργάτες του, δίκαιος όμως και δουλευταράς. Χαλανδραίος πού ξεπέρασε τη φτώχεια αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Με ευαισθησία για τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, το περιβάλλον, την βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Παρότι συνεργαστήκαμε μόνο για 5 χρόνια ήταν για μένα απόλυτα καθοριστικός. Νομίζω με ξανασυμπάθησε μετά την αποχώρησή μου από την εκπομπή του όταν πλέον ασχολήθηκα με την πολιτική γιατί αναγνώριζε ότι σε επί μέρους θέματα είχαμε κοινή οπτική την οποία μάλιστα μου εκείνος μου είχε εμφυσήσει. Προοδευτικός άνθρωπος με οικολογικές ανησυχίες, πρακτικός όμως και του αποτελέσματος.

Ίδρυσε την πρωινή τηλεοπτική ζώνη στην Ελλάδα και έβαζε τον πήχη και.την ατζέντα σε αυτή τη χώρα για πολλές δεκαετίες.

Γεννημένος το ίδιο έτος με τη μητέρα μου έφυγε λίγους μήνες μετά από αυτή. Το πένθος είναι μεγάλο και προσωπικό.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο Τίνα, στους γιους του Ιάσωνα και τον Φοίβο.

Ο Γιώργος έφυγε νωρίς, πρόλαβε όμως να κερδίσει για πάντα την πρώτη θέση στην καρδιά όλων των Ελλήνων».

Η ανακοίνωση του ANT1 για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

«Η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από βαρύ έμφραγμα, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Γεννημένος στο Χαλάνδρι στις 4 Φεβρουαρίου 1951, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Πριν κατακτήσει την τηλεόραση, άφησε το στίγμα του και στον έντυπο Τύπο.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, τη δεκαετία του ’80, ήρθε μέσα από την εκπομπή “Τρεις στον αέρα” της κρατικής τηλεόρασης. Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1992, έγινε η σταθερή φωνή του πρωινού μέσα από το Καλημέρα Ελλάδα — την εκπομπή που θεμελίωσε την πρωινή ενημέρωση στην ελληνική τηλεόραση και συντρόφευσε γενιές τηλεθεατών.

Η αποχώρησή του από το τιμόνι της εκπομπής, στις 4 Ιουλίου της περασμένης χρονιάς, ήταν γεμάτη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη. Παρέμεινε, ωστόσο, ενεργός και παρών, προσφέροντας τη ματιά και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος, συνομιλητής, σημείο αναφοράς. Με ευθύ λόγο, δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα, κράτησε ανοιχτό τον διάλογο με την κοινωνία κάθε πρωί για δεκαετίες.

Οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 εκφράζουμε τα θερμότατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του. H παρακαταθήκη του, θα μένει ζωντανή.»