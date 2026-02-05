Ο Γιάννης Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για βαριά κακουργήματα – «Πάγωσαν» οι λογαριασμοί του

Για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, μετά το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Παράλληλα, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο του Γιάννη Παναγόπουλου όσο και ακόμη έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Η δέσμευση αφορά και δύο ακίνητα.

Το πόρισμα της Αρχής είναι ήδη έτοιμο και εδώ και λίγες ημέρες έχει σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για το θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, φέρεται υπεξαιρούσε τεράστια χρηματικά ποσά, που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στο μεγαλύτερο μέρος τους τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνταν από εθνικούς πόρους και σε πολύ μικρότερο μερίδιο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εν λόγω απάτη φέρεται να πραγματοποιούνταν με τη συνδρομή των έξι άλλων προσώπων και των εταιρειών.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής, ο Γιάννης Παναγόπουλος, προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πολλές από τις αναθέσεις «ανέβαιναν» στη Διαύγεια.

