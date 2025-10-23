Ο Γεωργιάδης διαψεύδει την αστυνομία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Το νοσοκομείο είχε ενημερώσει» – Απαντήσεις θα δώσουν οι τοξικολογικές

«Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” με το που διαπιστώθηκε πως η ανήλικη δεν μπορούσε να επανέλθει», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα (23.10.2025), μιλώντας για όλα όσα έγιναν αφού το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση πως η 16χρονη κατέρρευσε στη μέση του δρόμου στο Γκάζι, πιθανόν μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Τη στιγμή που η αστυνομία δηλώνει πως ενημερώθηκε πολύ αργά και από τον χαροκαμένο πατέρα, για τον θάνατο της 16χρονης κόρης του στο Γκάζι, ο υπουργός Υγείας τονίζει πως δεν είναι στις αρμοδιότητες του ΕΚΑΒ να ενημερώσει τις αρχές. Από την άλλη, η ΕΛΑΣ τονίζει πως τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το τραγικό περιστατικό, είχε παρέλθει ήδη το αυτόφωρο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και στοιχεία. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 πως οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τα αίτια θανάτου του ανήλικου κοριτσιού και στην περίπτωση που αποδειχθεί η κατανάλωση αλκοόλ, τότε το νυχτερινό μαγαζί θα υποστεί τις ανάλογες συνέπειες.

«Το κορίτσι αυτό μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ. Από την τηλεφωνική κλίση μέχρι την άφιξη πέρασαν 7 λεπτά. Το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα. Παρελήφθη πρακτικά νεκρό, ήταν άσφυγμο με μυδρίαση, ουσιαστικά είχε πεθάνει. Έπεσαν πάνω του οι γιατροί στο Ευαγγελισμός, ακολουθώντας το πρωτόκολλο. Έλεγξα το βράδυ ο ίδιος τα βήματα που έκαναν, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Και η διασωλήνωση, και οι φαρμακευτικές ουσίες για να πάρει μπρος η καρδιά αλλά και η αναζωογώνηση της. Έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να επαναφέρουν ένα κορίτσι που ουσιαστικά είχε πεθάνει πριν πάει στο νοσοκομείο.

Προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε από το νοσοκομείο. δεν έχει ευθύνη το ΕΚΑΒ για την ενημέρωση. Η αστυνομία ενημερώθηκε όταν παρελήφθη το περιστατικό και φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το τι έγινε από εκεί και πέρα ως προς την αξιολόγηση της σοβαρότητας του περιστατικού, δεν μπορώ να το ξέρω. Οι γιατροί είδαν ότι συνέβη κάτι περίεργο και στο ενδιάμεσο ενημερώθηκαν και οι γονείς του. Δεν ενημερώθηκε απευθείας η αστυνομία γιατί τη στιγμή που παραλήφθηκε το κορίτσι, τεχνικά ήταν ζωντανό», εξήγησε.

«Το τι προκάλεσε τον θάνατο του κοριτσιού θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αν το μπαρ έχει σερβίρει πράγματι αλκοόλ στην ανήλικη, θα έχει σοβαρές ποινικές κυρώσεις. Πρέπει να αποδειχθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ», συνέχισε επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά:

«Ενημερώθηκε η αστυνομία όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογώνησης γιατί το κορίτσι δεν μπορούσε να επανέλθει, και έτσι η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα».