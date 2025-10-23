Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών – «Έγιναν καλά βήματα»

Τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκε σήμερα ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και ηγούμενος της ιστορικής Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Θεοβαδίστου Όρους Σινά Συμεών.

Επί της υποδοχής του ήταν ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο οποίος τον οδήγησε στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο που τον καλωσόρισε θερμά, με την ευχή να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και να επιλυθούν τα ζητήματα που αφορούν στην Ιερά Μονή.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Σιναίου Συμεών, ευχαρίστησε τον Προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας και στο πρόσωπό του την Εκκλησία της Ελλάδος, για τη στήριξη και τη βοήθεια που προσφέρουν.

Μάλιστα, σε δηλώσεις τους οι δύο αρχιεπίσκοποι αναφέρθηκαν στην αγαστή επικοινωνία και συνεργασία που είχαν μέχρι τώρα.

«Έγιναν καλά βήματα και να ευχηθούμε για το καλύτερο», τόνισε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ενώ σημείωσε ότι «μετά από πολλές δυσκολίες και προβλήματα, αλλά με τη χάρη του Θεού γιορτάζουμε τον ερχομό του Ηγουμένου κ. Συμεών της ιστορικής Μονής Σινά». Επιπρόσθετα, μίλησε ειδικά για τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων και από την πλευρά της Εκκλησίας αλλά και της Πολιτείας.

«Θεώρησα απαραίτητο να πάρω την ευχή σας μετά τη χειροτονία μου και πριν από την ενθρόνισή μου», είπε με αισθήματα χαράς και σεβασμού ο νέος αρχιεπίσκοπος Σιναίου Συμεών.

«Πατήσαμε το έδαφος της φιλτάτης πατρίδας μας, ως μέσον να οδηγηθούμε στην Αίγυπτο σε λίγες μέρες για την ενθρόνιση στις 31 Οκτωβρίου», είπε και πρόσθεσε, πως «ήρθαμε να γευτούμε λίγο από την αγάπη του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, να μιμηθούμε την πραότητα και τον ήρεμο τρόπο που επιλύει μεγάλα θέματα, γιατί αυτά θα είναι τα όπλα μας για τις όποιες δυσκολίες υπάρξουν».

Στη συνάντηση, η οποία διήρκεσε πλέον της μίας ώρας, παρέστη και ο πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.