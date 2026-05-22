Ο αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο – «Δεν έχω πάρει τέτοια εντολή»

Η συστοιχία των Patriot που αναπτύχθηκε στην Κάρπαθο στις αρχές Μαρτίου βρίσκεται ακόμη εκεί και δεν υπάρχει εντολή να μετακινηθεί, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο Αρχηγός ΓΕΑ επιβεβαίωσε ότι η συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο Διδυμότειχο για την προστασία της Βουλγαρίας έχει ήδη επιστρέψει στη βάση της, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για το σύστημα αεράμυνας στην Κάρπαθο.

Στις 18 Μαΐου 2026, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισε να επιστρέψουν στις βάσεις τους οι συστοιχίες που είχαν μεταφερθεί σε Διδυμότειχο και Κάρπαθο. Αργότερα, ανακοινώθηκε ότι οι Patriot στην Κάρπαθο θα «αντικατασταθούν» από ένα ζεύγος Mirage 2000-5.

Όταν ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο του Star Κεντρικής Ελλάδας σχετικά με την μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο, ο Αρχηγός ΓΕΑ είπε:

«Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω, αυτό που ήξερα είναι ότι πρέπει να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, και έγινε ήδη, για τα υπόλοιπα, και για τον τύπο των αεροσκαφών, εγώ το διάβασα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό λοιπόν τα Patriot είναι στην Κάρπαθο, τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω, αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΕΘΑ που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες, και η πολιτική ηγεσία. Αν και όταν έρθει… Προς το παρόν, είναι εκεί».

Τα αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία

Στη συνέντευξή του, ο Αρχηγός ΓΕΑ ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο της ελληνικής αεροπορικής ισχύος εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Με βασικό άξονα την αποτροπή έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, ο Αρχηγός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ποιοτική αεροπορική υπεροχή και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, έκανε μνεία στη διεθνή παρουσία της χωράς, όπως η επιτυχημένη ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Πολεμικής Αεροπορίας. Πέρα από την ενίσχυση με Rafale, Viper και την αναμενόμενη έλευση των F-35 (περί το 2029) που θα αλλάξουν πλήρως το αεροπορικό δόγμα, η ΠΑ επενδύει στρατηγικά στο μέλλον. Προετοιμάζει την ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Διαστήματος σε συνεργασία με τη Γαλλία, ενώ σχεδιάζει την απόκτηση Συνεργατικών Μαχητικών Αεροσκαφών (CCAs/Loyal Wingmen) την επόμενη πενταετία. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην άριστη διαλειτουργικότητα με το Πολεμικό Ναυτικό και το ΝΑΤΟ, αλλά και στη ικανότητα υποστήριξης της ενιαίας αεράμυνας Ελλάδας-Κύπρου, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού.

Τέλος, ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης εστίασε στο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι παρά τη διαρκή επιφυλακή, το ηθικό των στελεχών παραμένει ακμαιότατο και δεν υφίσταται ζήτημα κόπωσης. Η ηγεσία θέτει ως προτεραιότητα τη μέριμνα του προσωπικού (στέγαση, υγεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί) και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις στρατιωτικές σχολές.

Το τελικό μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΑ προς τον ελληνικό λαό ήταν απολύτως καθησυχαστικό, σημειώνοντας ότι με την ισχύ και την οργάνωση που διαθέτει σήμερα η Πολεμική Αεροπορία, οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται πλήρως ασφαλείς.

πηγή: OnAlert.gr